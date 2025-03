Adversários neste domingo (9), Manchester United e Arsenal protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol inglês. Seja dentro de campo, com duelos históricos, ou fora deles, em que jogadores, sem o menor temor, trocaram de lado em busca de mais sucesso e reconhecimento.

Abaixo, o Lance! lista os jogadores que já defenderam as cores de Manchester United e Arsenal ao longo da carreira.

Robin Van Persie

É impossível pensar em Manchester United e Arsenal sem associar a imagem de Robin Van Persie. Inicialmente ídolo dos Gunners, o holandês defendeu as cores da equipe de Arsène Wenger entre 2004 e 2011. Foram 239 partidas, 114 gols e 45 assistências, porém... nenhum título de Premier League.

RVP subiu no pódio pelo Arsenal apenas no início da carreira, quando ainda era reserva na equipe multicampeã do início do século. Frustrações tomaram conta dos anos seguintes e uma mudança para o Manchester United de Sir Alex Ferguson aconteceu.

Robin Van Persie em jogo pelo Manchester United - Foto: Reprodução/Manchester United

Em 2012, no seu auge, Van Persie se tornou jogador dos Diabos Vermelhos e seu impacto foi imediato, conquistando a tão almejada Premier League em seu primeiro ano pelo clube. Em 100 partidas, marcou 55 gols e 16 assistências.

Odiado pela torcida londrina, Van Persie protagonizou um dos momentos mais lembrados da última década na Premier League. Na Terra da Rainha, há uma tradição em que o time campeão da liga é recebido pelo adversário, no jogo seguinte, com um corredor de aplausos. Calhou que o duelo em questão foi contra o Arsenal, em pleno Emirates Stadium.

Alexis Sánchez

Alexis Sánchez pelo Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)

Protagonista do Arsenal entre os anos de 2014 e 2017, onde contribuiu com 79 gols e 40 assistências, Alexis Sánchez seguiu o mesmo caminho de Robin Van Persie: sem grandes título no Arsenal e a ambição de conquistas maiores com uma transferência para o Manchester United. O resultado, no entanto, foi bem diferente.

O chileno não conseguiu se adaptar ao United e ficou apenas dois anos na equipe. Foram cinco gols e nove assistências em 45 partidas. No fim da história, Alexis acabou conquistando mais títulos pelo Arsenal (3) do que pelo Manchester (0).

Danny Welbeck

Danny Welbeck pelo Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)

Ao contrário dos nomes citados anteriormente, Danny Welbeck começou sua carreira no Manchester United. Cria da base de Old Trafford, destoou como uma potencial joia dos Diabos Vermelhos. Como profissional os resultados não foram tão positivos. Em 112 partidas entre 2008 e 2014, marcou apenas 24 gols e nove assistências.

Os números foram superados em menos anos com a camisa do Arsenal. Entre 2014 e 2018, Danny atuou 128 vezes, marcando 33 gols e contribuindo com 14 assistências. Foram dois títulos de Copa da Inglaterra e um vice da Europa League no período.

Mikaël Silvestre

Jogador mais antigo da lista, Silvestre seguiu o exemplo de Alexis Sánchez, porém, ao contrário. Zagueiro do United no início do século, conquistou tudo pelos Diabos Vermelhos entre os anos de 1999 e 2007: quatro vezes a Premier League, uma Champions e um Intercontinental de Clubes. Foram 313 partidas.

Já sem espaço, optou por se aventurar no rival Arsenal, onde não chegou perto do sucesso que teve em Manchester. Em dois anos, participou de apenas 35 partidas, não conquistando um título sequer.

Henrikh Mkhitaryan

Jogador menos badalado da lista, Mkhitaryan não obteve sucesso no futebol inglês como um todo. Pelo United, duas temporadas apagadas, somando 13 gols e dez assistências em 63 partidas. Foram três títulos pelos Diabos Vermelhos, com destaque para a Europa League de 2016/17. Já com a camisa do Arsenal, foram três anos e 59 partidas, com nove gols, 12 assistências e nenhum troféu conquistado.