Filipe Luís acertou a renovação de contrato com o Flamengo até o fim de 2027: com isso, pode ficar mais de três anos no clube e desafiar completamente o padrão rubro-negro. Com um ano e três meses no cargo, já fez história não só pelos títulos, mas surpreendentemente também pela longevidade.

Ao comandar a equipe do início ao fim de 2025, foi o primeiro técnico a começar e terminar uma temporada desde Vanderlei Luxemburgo, em 2011. Outros treinadores passaram um período superior a 365 dias, mas não em um mesmo ano. Agora, o ex-lateral pode ir além e repetir feito que ninguém conseguiu em 45 anos: treinar o time da Gávea em duas temporadas completas consecutivas — o último, Cláudio Coutinho, ficou de agosto de 1978 a dezembro de 1980.

Técnicos mais longevos do Flamengo no século XXI*

1º - Vanderlei Luxemburgo: outubro de 2010 a fevereiro de 2012 (485 dias)

2º - Filipe Luís: setembro de 2024 a atualmente (456 dias)

3º - Ney Franco: maio de 2006 a julho de 2007 (433 dias)

4º - Jorge Jesus: junho de 2019 a julho de 2020 (403 dias)

5º - Mario Zagallo: outubro de 2000 a novembro de 2001 (390 dias)

*A lista contabiliza apenas o tempo consecutivo em uma única passagem

Fonte: Transfermarkt

Jorge Jesus, na época técnico do Flamengo, e Filipe Luís, então jogador, se abraçam (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

E se cumprir o contrato?

Caso Filipe Luís permaneça no Flamengo durante todo o vínculo acordado, não só se tornará aquele com a passagem mais longeva no século como se aproximará dos maiores da história. Seriam 1187 dias à frente do Rubro-Negro, que o colocariam na quarta colocação geral.

Técnicos mais longevos do Flamengo na história*

1º - Flávio Costa: dezembro de 1938 a dezembro de 1946 (2946 dias)

2º - Manuel Fleitas Solich: abril de 1953 a julho de 1959 (2278 dias)

3º - Flávio Costa: janeiro de 1962 a julho de 1965 (1289 dias)

4º - Cláudio Coutinho: agosto de 1978 a dezembro de 1980 (881 dias)

5º - Mario Zagallo: dezembro de 1971 a dezembro de 1973 (729 dias)

*A lista contabiliza apenas o tempo consecutivo em uma única passagem

Fonte: Transfermarkt

Renovação de Filipe Luís

O Flamengo anunciou no início da manhã dessa segunda-feira (29) a renovação com o técnico Filipe Luís. O contrato do treinador encerraria na próxima quarta-feira (31) e vinha passando por negociação difícil para ser renovado. Ao longo do domingo, as arestas foram aparadas e o técnico campeão brasileiro e da Libertadores ficará até dezembro de 2027.

A renovação do contrato foi negociada pelo agente de Filipe Luís, Jorge Mendes. A duração do vínculo estava definida já há alguns dias, mas o salário do técnico e da comissão se tornaram um entrave. No sábado (27), houve quem apontasse que o impasse havia chegado ao limite e que o técnico estava na iminência de deixar o clube.

— O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo Bap (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo) — declarou José Boto, diretor-executivo de futebol do clube, em nota divulgada pelo Rubro-Negro.