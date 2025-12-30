menu hamburguer
Lance! Biz

Palmeiras? Flamengo? Veja quem mais perdeu valor no Campeonato Brasileiro

Veja quais jogadores mais se desvalorizaram ao longo do torneio nacional

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/12/2025
17:32
Atualizado há 0 minutos
Palmeiras e Flamengo têm jogadores que perderam valor nos últimos meses
imagem cameraPalmeiras e Flamengo têm jogadores que perderam valor nos últimos meses
Finalizado o Campeonato Brasileiro e com o ano praticamente encerrado, as atualizações de valor de mercado podem ser comparadas. E elas mostram que alguns dos clubes mais poderosos do país viram ativos se tornarem mais baratos. Jogadores, mesmo nos melhores times, podem se tornar menos atrativos monetariamente.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A avaliação é do site especializado Transfermarkt. De acordo com a publicação, dentre os dez jogadores que perderam algum valor ao longo do Brasileiro, quatro são do Palmeiras e dois são do campeão Flamengo. Mas o jogador que mais se desvalorizou durante a participação na competição foi o volante Danilo, do Botafogo. Ele perdeu € 6 milhões na avaliação.

A lista conta com jogadores de importâncias e frequências diferentes em campo. Mas o valor anterior reflete a relevância esperada. A queda pode ou não significar uma decepção em campo.

Jogador (Clube): Valor atual (alteração sobre o valor anterior)

  • Danilo (Botafogo): € 22 milhões (- € 6 milhões)
  • Nico De La Cruz (Flamengo): € 9 milhões (- € 3 milhões)
  • Luis Sinisterra (Cruzeiro): € 12 milhões (- € 3 milhões)
  • Andreas Pereira (Palmeiras): € 15 milhões (- € 3 milhões)
  • Rafael Borré (Internacional): € 4 milhões (- € 2 milhões)
  • Rafael Veiga (Palmeiras): € 20 milhões (- € 2 milhões)
  • Vitão (Internacional): € 10 milhões (- € 2 milhões)
  • Paulinho (Palmeiras): € 12 milhões (- € 2 milhões)
  • Facundo Torres (Palmeiras): € 13 milhões (- € 2 milhões)
  • Pedro (Flamengo): € 18 milhões (- € 2 milhões)

Ex-Bahia, hoje no Londrina: dirigente explica migração e investimentos

Ex-presidente do Bahia, sétimo colocado no último Brasileiro, Guilherme Bellintani está há dois anos fora do cargo, e vivendo outra missão: a Squadra Sports, por ele fundada, comprou as SAFs do Londrina, do Linense (SP) e de três clubes de base. O Ypiranga (BA), o VF4 (PB) e Conquista (BA) pertence ao grupo. A migração foi tema de conversa recente ao podcast Sport Insider.

Botafogo? Palmeiras? Flamengo: quem perdeu valor no Campeonato Brasileiro? (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Botafogo? Palmeiras? Flamengo: quem perdeu valor no Campeonato Brasileiro? (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

