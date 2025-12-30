Palmeiras? Flamengo? Veja quem mais perdeu valor no Campeonato Brasileiro
Veja quais jogadores mais se desvalorizaram ao longo do torneio nacional
Finalizado o Campeonato Brasileiro e com o ano praticamente encerrado, as atualizações de valor de mercado podem ser comparadas. E elas mostram que alguns dos clubes mais poderosos do país viram ativos se tornarem mais baratos. Jogadores, mesmo nos melhores times, podem se tornar menos atrativos monetariamente.
A avaliação é do site especializado Transfermarkt. De acordo com a publicação, dentre os dez jogadores que perderam algum valor ao longo do Brasileiro, quatro são do Palmeiras e dois são do campeão Flamengo. Mas o jogador que mais se desvalorizou durante a participação na competição foi o volante Danilo, do Botafogo. Ele perdeu € 6 milhões na avaliação.
A lista conta com jogadores de importâncias e frequências diferentes em campo. Mas o valor anterior reflete a relevância esperada. A queda pode ou não significar uma decepção em campo.
Jogador (Clube): Valor atual (alteração sobre o valor anterior)
- Danilo (Botafogo): € 22 milhões (- € 6 milhões)
- Nico De La Cruz (Flamengo): € 9 milhões (- € 3 milhões)
- Luis Sinisterra (Cruzeiro): € 12 milhões (- € 3 milhões)
- Andreas Pereira (Palmeiras): € 15 milhões (- € 3 milhões)
- Rafael Borré (Internacional): € 4 milhões (- € 2 milhões)
- Rafael Veiga (Palmeiras): € 20 milhões (- € 2 milhões)
- Vitão (Internacional): € 10 milhões (- € 2 milhões)
- Paulinho (Palmeiras): € 12 milhões (- € 2 milhões)
- Facundo Torres (Palmeiras): € 13 milhões (- € 2 milhões)
- Pedro (Flamengo): € 18 milhões (- € 2 milhões)
