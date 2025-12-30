Finalizado o Campeonato Brasileiro e com o ano praticamente encerrado, as atualizações de valor de mercado podem ser comparadas. E elas mostram que alguns dos clubes mais poderosos do país viram ativos se tornarem mais baratos. Jogadores, mesmo nos melhores times, podem se tornar menos atrativos monetariamente.

A avaliação é do site especializado Transfermarkt. De acordo com a publicação, dentre os dez jogadores que perderam algum valor ao longo do Brasileiro, quatro são do Palmeiras e dois são do campeão Flamengo. Mas o jogador que mais se desvalorizou durante a participação na competição foi o volante Danilo, do Botafogo. Ele perdeu € 6 milhões na avaliação.

A lista conta com jogadores de importâncias e frequências diferentes em campo. Mas o valor anterior reflete a relevância esperada. A queda pode ou não significar uma decepção em campo.

Jogador (Clube): Valor atual (alteração sobre o valor anterior)

Danilo (Botafogo): € 22 milhões (- € 6 milhões)

Nico De La Cruz (Flamengo): € 9 milhões (- € 3 milhões)

Luis Sinisterra (Cruzeiro): € 12 milhões (- € 3 milhões)

Andreas Pereira (Palmeiras): € 15 milhões (- € 3 milhões)

Rafael Borré (Internacional): € 4 milhões (- € 2 milhões)

Rafael Veiga (Palmeiras): € 20 milhões (- € 2 milhões)

Vitão (Internacional): € 10 milhões (- € 2 milhões)

Paulinho (Palmeiras): € 12 milhões (- € 2 milhões)

Facundo Torres (Palmeiras): € 13 milhões (- € 2 milhões)

Pedro (Flamengo): € 18 milhões (- € 2 milhões)

