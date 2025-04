Os problemas financeiros no Lyon afetaram, mais um vez, os negócios do Botafogo. Os direitos econômicos de Luiz Henrique e de mais dois jogadores foram transferidos para o clube francês por 91,7 milhões de euros, cerca de 573 milhões de reais, no segundo semestre de 2024. A informação foi divulgada em relatório da Eagle Football e publicada primeiramente pelo portal "Uol".

Com a transferência dos valores, o Lyon ficou com a dívida deste valor com o Alvinegro e poderá ser paga a longo prazo, superando o período de um ano. No relatório, a empresa de John Textor não cita os nomes dos jogadores envolvidos, mas revela o valor e quando foi feita venda de um dos atletas. Assim, foi identificado que Luiz Henrique, agora no Zenit, é um deles.

– O clube obteve a transferência dos futuros direitos econômicos de três jogadores do clube brasileiro Botafogo por 91,7 milhões de euros. Um dos jogadores se transferiu em janeiro de 2025 por 33 milhões de euros por uma das companhias do EFH (Eagle Football Holdings – empresa mãe do grupo). - diz o documento.

Pelo indicativo do relatório, os valores da venda do atacante irão para a equipe francesa, já que os direitos econômicos tinham sido transferidos em 2024, isto é, antes da venda para o Zenit. Esse dado nunca foi tornado público pela diretoria alvinegra.

O Rei da América foi vendido ao clube russo em janeiro pelo valor citado no documento. Em negociação, foi acordado que o Botafogo manteria 20% dos direitos econômicos do atacante, o que poderia gerar mais retorno econômico em caso de uma futura venda. Com os valores da negociação mais os bônus, Luiz Henrique se tornou, e por muito, a venda mais cara da história do Glorioso, além da maior venda de um atleta com mais de 21 anos no futebol brasileiro. Ao todo, o jogador poderia render cerca de R$ 250 milhões aos cofres alvinegros.

A transferência dos direitos econômicos ajuda o Lyon em sua busca para regularizar a situação financeira e evitar punição na França. Os três jogadores, somados, estão estimados em 189 milhões de euros, totalizando cerca de um 1,2 bilhão de reais.

O time francês enfrenta um transfer ban desde novembro, e segue impedida de contratar e inscrever jogadores, devido a uma dívida que ultrapassa os 500 milhões de euros. Em processo na Uefa, o empresário norte-americano indicou a premiação que o Botafogo recebeu pela Libertadores de 2024 como possibilidade para tentar salvar o Lyon de uma desclassificação de competições europeias.

Além disso, os clubes têm negociado atletas entre si desde o início da gestão de John Textor, como é o caso de Lucas Perri e Thiago Almada, além da vinda de Adryelson, como empréstimo, na última janela de transferências.