A Uefa tomou uma decisão nesta sexta-feira (4) sobre o litígio de jogadores do Real Madrid na Champions League. Quatro jogadores da equipe merengue estavam sob investigações da entidade pela efusividade na comemoração do triunfo diante do Atlético de Madrid, na fase de oitavas de final.

Antonio Rüdiger era o principal dos réus na polêmica. O zagueiro fez um gesto de degola em direção a torcedores colchoneros presentes nas arquibancadas do Riyadh Air Metropolitano durante a celebração, em ato considerado ofensivo e grave por parte do órgão. A situação poderia lhe gerar suspensão em partidas na competição, mas a Uefa escolheu sancionar o alemão apenas em multa econômica, estimada em 40 mil euros (R$ 247 mil na cotação atual).

Mbappé, Vini Jr e Dani Ceballos eram os outros três que estavam sob a vigilância da organização por conta da comemoração, mas as punições também foram aplicadas dentro da esfera monetária. Veja a detalhação abaixo:

💰 Antonio Rüdiger: 40 mil euros (R$ 247 mil)

💰 Kylian Mbappé: 30 mil euros (R$ 185 mil)

💰 Dani Ceballos: 20 mil euros (R$ 124 mil)

💰 Vini Jr: sem multa

Em caso de reincidência de gestos ofensivos na próxima temporada, qualquer um dos quatro atletas pegará uma partida de suspensão. A notícia da permissão de Rüdiger é positiva para o técnico Carlo Ancelotti, que já não terá Aurelien Tchouaméni por acúmulo de cartões.

Rüdiger celebra gol do Real Madrid na Champions League (Foto: Thomas Coex / AFP)

⚽ Arsenal x Real Madrid: quando será o jogo da Champions?

O quarteto, portanto, está liberado para enfrentar o Arsenal nas quartas de final. O primeiro duelo entre espanhóis e ingleses acontecerá na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). A volta, por sua vez, será no Santiago Bernabéu, oito dias depois e no mesmo horário. Quem avançar enfrenta Paris Saint-Germain ou Aston Villa na semifinal.