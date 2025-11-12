menu hamburguer
Clube da Premier League anuncia substituto de ex-Flamengo e Corinthians

Ex-jogador do clube retorna como treinador

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 12/11/2025
12:38
O Wolverhampton, lanterna da Premier League, anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação de Rob Edwards como novo técnico da equipe. O treinador galês, ex-defensor dos Wolves, assinou contrato de três anos e meio e inicia sua quarta passagem pelo clube, agora como comandante do time principal.

Edwards chega para substituir Vítor Pereira, ex-treinador de Flamengo e Corinthians, que foi demitido após a derrota por 3 a 0 para o Fulham, no dia 1 de novembro. O português deixa o clube na lanterna da Premier League, com apenas dois pontos conquistados e aproveitamento de 20,5% na temporada — além de uma eliminação precoce na Copa da Liga Inglesa.

Edwards retorna ao seu lar

Revelado pelo próprio Wolverhampton, Edwards defendeu o clube entre 2004 e 2008, somando 111 partidas como zagueiro. Depois de pendurar as chuteiras, iniciou sua carreira como técnico nas categorias de base dos Wolves e, nos últimos anos, destacou-se ao conquistar acessos com o Forest Green Rovers e o Luton Town, levando este último à Premier League.

— Rob conhece o clube, a cidade e os torcedores. Ele é talentoso e tem uma identidade própria como técnico — afirmou o presidente Jeff Shi.

Edwards terá Harry Watling como auxiliar técnico, repetindo a parceria formada no Middlesbrough, onde vinha realizando boa campanha na Championship antes do retorno ao Wolverhampton.

