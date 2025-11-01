menu hamburguer
Fora de Campo

Substituição precoce de Jhon Arias agita internautas: 'Flamengo'

Jogador não tem nenhum gol ou assistência pelo time inglês na Premier League

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
15:32
Atualizado há 0 minutos
Jhon Arias lamenta derrota do Wolves para o Fulham
imagem cameraJhon Arias lamenta derrota do Wolves para o Fulham (Foto: Reproduçõa/ESPN)
O Wolverhampton, equipe de Jhon Arias, foi derrotado mais uma vez na Premier League, amargando a lanterna da competição com dois pontos em dez jogos. Na internet, a atuação, novamente, apagada de Arias, fez torcedores levantarem a hipótese de um breve retorno do jogador a um grande clube brasileiro, como Flamengo ou Palmeiras.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os atacantes mais valiosos do Flamengo:

O Flamengo detém um elenco avaliado em 195,9 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), com uma folha salarial avaliada em R$ 605 milhões anuais. O Rubro Negro, mesmo sem ter o elenco mais caro do país, possui a folha salarial mais alta.

    1.
  1. Samuel Lino – € 22,00 mi. (R$ 132,0 mi)
    2. 2.
  2. Pedro – € 20,00 mi. (R$ 120,0 mi)
    3. 3.
  3. Giorgian de Arrascaeta – € 15,00 mi. (R$ 90,0 mi)
    4. 4.
  4. Nicolás De La Cruz – € 12,00 mi. (R$ 72,0 mi)
    5. 5.
  5. Gonzalo Plata – € 8,00 mi. (R$ 48,0 mi)
    6. 6.
  6. Jorge Carrascal – € 7,00 mi. (R$ 42,0 mi)
    7. 7.
  7. Everton Cebolinha – € 7,00 mi. (R$ 42,0 mi)
    8. 8.
  8. Luiz Araújo – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi)
    9. 9.
  9. Wallace Yan – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi)

Apesar dos altos custos, até setembro deste ano, o clube somou R$ 1,56 bilhão em receitas, valor que já supera o total anual de qualquer time brasileiro na história. Esse valor representa o Flamengo alcançou um superávit de R$ 329 milhões em 2025, o maior da história rubro-negra.

Palmeiras e Flamengo se enfrentando no primeiro turno (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Pedro Arrascaeta Samuel Lino Flamengo Botafogo
Arrascaeta comemora gol do Flamengo diante do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Bruno Henrique celebra classificação do Flamengo contra Estudiantes na Libertadores
Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras, comemoram gol marcado
Lance!

As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (19), em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Direitos econômicos de Jhon Arias:
O Fluminense é dono de apenas 50% do passe de Jhon Arias, enquanto a outra metade pertence ao Patriotas, clube da Colômbia que revelou o atacante negociou ele em 2021 com o América de Cali.

Samuel Lino é o atacante mais valioso do atual elenco Rubro-Negro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Samuel Lino é o atacante mais valioso do atual elenco Rubro-Negro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

