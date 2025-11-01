Substituição precoce de Jhon Arias agita internautas: 'Flamengo'
Jogador não tem nenhum gol ou assistência pelo time inglês na Premier League
O Wolverhampton, equipe de Jhon Arias, foi derrotado mais uma vez na Premier League, amargando a lanterna da competição com dois pontos em dez jogos. Na internet, a atuação, novamente, apagada de Arias, fez torcedores levantarem a hipótese de um breve retorno do jogador a um grande clube brasileiro, como Flamengo ou Palmeiras.
Os atacantes mais valiosos do Flamengo:
O Flamengo detém um elenco avaliado em 195,9 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), com uma folha salarial avaliada em R$ 605 milhões anuais. O Rubro Negro, mesmo sem ter o elenco mais caro do país, possui a folha salarial mais alta.
- Samuel Lino – € 22,00 mi. (R$ 132,0 mi)
- Pedro – € 20,00 mi. (R$ 120,0 mi)
- Giorgian de Arrascaeta – € 15,00 mi. (R$ 90,0 mi)
- Nicolás De La Cruz – € 12,00 mi. (R$ 72,0 mi)
- Gonzalo Plata – € 8,00 mi. (R$ 48,0 mi)
- Jorge Carrascal – € 7,00 mi. (R$ 42,0 mi)
- Everton Cebolinha – € 7,00 mi. (R$ 42,0 mi)
- Luiz Araújo – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi)
- Wallace Yan – € 6,00 mi. (R$ 36,0 mi)
Apesar dos altos custos, até setembro deste ano, o clube somou R$ 1,56 bilhão em receitas, valor que já supera o total anual de qualquer time brasileiro na história. Esse valor representa o Flamengo alcançou um superávit de R$ 329 milhões em 2025, o maior da história rubro-negra.
Direitos econômicos de Jhon Arias:
O Fluminense é dono de apenas 50% do passe de Jhon Arias, enquanto a outra metade pertence ao Patriotas, clube da Colômbia que revelou o atacante negociou ele em 2021 com o América de Cali.
