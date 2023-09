>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



- Jogamos nosso melhor futebol e fomos recompensados. Foi uma grande partida, contra um gigante do futebol brasileiro, onde nos dedicamos ao máximo para atacar e defender com intensidade e responsabilidade. O sentimento que define essa vitória é orgulho, dos meus companheiros e também da nossa comissão técnica. Estamos todos de parabéns - elogiou o zagueiro Carlos Gabriel.



Essa é a terceira vez que Água Santa e Corinthians se enfrentam na competição. O retrospecto é favorável para o time de Diadema, já que foram dois empates além do histórico triunfo recente. Agora, o Netuno só volta a jogar em 17 de setembro, quando enfrenta o Palmeiras, fora de casa, pela segunda rodada.



- Com certeza, vai ser outro grande jogo. Já mostramos na competição que não somos um alvo fácil e vamos lutar até o fim para buscar pontuar fora de casa. Da minha parte, a torcida do Netuno pode sempre esperar dedicação e raça máxima, sem deixar de lado a qualidade - prometeu o defensor.