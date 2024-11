Argentina na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Antonin THUILLIER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 14:19 • Buenos Aires (ARG)

A lista de convocados da seleção Argentina foi divulgada, nesta terça-feira (5), para enfrentar as equipes do Paraguai e Peru na Data Fifa de novembro. Diferente da última convocação, a Albiceleste conta novamente com o goleiro Emiliano Martínez, além dos craques Thiago Almada, do [Botafogo], e de Lionel Messi, do Inter Miami.

➡️ Quanto o Neymar custou por cada minuto em campo pelo Al-Hilal?

Campeão Mundial de 2022 com a Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez não foi convocado na lista de outubro devido à punição de dois jogos oficiais. A sanção ao goleiro aconteceu por "comportamento ofensivo" nos jogos contra Chile e Colômbia, em setembro. No duelo contra a Roja, Dibu repetiu gesto polêmico que havia feito no Mundial e, diante dos Cafeteros, ele agrediu fisicamente um câmera após o fim da partida.

Já Almada e Messi, voltaram para a seleção albiceleste em outubro e mantiveram a presença nesta nova convocação. Ambos marcaram gols na última Data Fifa na goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia. Embora o camisa 10 tenha "passe garantido", o meia do Botafogo, antes de outubro, havia ficado mais de um ano fora da equipe de Lionel Scaloni.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira a lista completa da seleção da Argentina

Lista completa de convocação da seleção da Argentina (Foto: Divulgação/ AFA)