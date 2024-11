Kaká em ação pelo Milan (Foto: OLIVIER MORIN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 12:00 • Madri (ESP)

Com passagens vitoriosas por Real Madrid e Milan, Kaká ganhou grande visibilidade nas redes sociais nos últimos dias. Antes do confronto entre os dois maiores campeões da Champions League, o brasileiro foi alvo de um momento nostálgico dos internautas.

O ex-meio-campista fez mais de 400 partidas somando as passagens pelos dois times, e marcou sua trajetória na Europa com belos gols e títulos. A Uefa, em sua conta oficial no X, publicou um compilado de tentos do jogador com as duas camisas. Confira abaixo:

Kaká scored some special goals for Milan and Real Madrid ✨#UCL pic.twitter.com/MHECM9MsMg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2024

Ao perfil oficial do Milan, Kaká concedeu entrevista e falou sobre a sensação de defender os dois times do Velho Continente. Pelos Rossoneros, o atleta fez 184 gols e registrou 81 assistências em 307 partidas, e viveu um ano mágico em 2007, quando foi eleito Bola de Ouro.

- Estar envolvido com a Champions League é muito especial. Jogar com times tão grandes é sempre uma experiência única, e ter a oportunidade de jogar pelos dois clubes é uma experiência fantástica para um jogador. Os níveis de motivação são altos - afirmou.

Além de ter defendido os dois clubes, Kaká ainda passou pela coincidência de ter sido treinado por Carlo Ancelotti tanto em Madri quanto em Milão, e projetou o embate sob o viés do técnico.

- Com toda a história que Carlo tem no Milan, tanto como jogador como treinador, enfrentar seu ex-clube será algo muito emocionante para ele - disse o ex-Seleção Brasileira.

Real Madrid e Milan entram em campo às 17h (horário de Brasília) desta terça-feira (5) no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions. Os merengues têm seis pontos em três jogos e ocupam a 12ª colocação, enquanto os italianos, com apenas um triunfo, necessitam vencer para entrar na zona de qualificação ao mata-mata.

Kaká teve passagens significantes por Real Madrid e Milan (Foto: Kiko Huesca/EFE)