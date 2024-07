Mbappé, ex-PSG, acerta transferência para novo clube; entenda

Ethan Mbappé deve ser anunciado por gigante francês nos próximos dias. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 17:22 • Lille (FRA)

A temporada 2024/25 será de muitas mudanças para a família Mbappé. Além de Kylian, que sacramentou a transferência para o Real Madrid no início de junho, Ethan Mbappé, irmão mais novo do astro, também está de saída do PSG e deve ser anunciado pelo Lille, da França, nos próximos dias.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o jovem de 17 anos está em período de exames médicos antes de assinar o vínculo definitivo com o clube tetracampeão francês. O contrato deve ter duração até junho de 2027.

Nos últimos meses, enquanto os rumores da transferência de Kylian Mbappé eram alimentados pela imprensa, muito se especulou que o irmão mais novo do craque o acompanharia, porém, isto não vai acontecer.

A apuração do jornalista especializado em transferências internacionais afirma, ainda, que ir para o Real Madrid nunca esteve entre as intenções de Ethan Mbappé. Ao contrário do irmão, o meia desejava continuar no time parisiense, mas as negociações pela renovação contratual foram interrompidas. Assim, ele deixa o clube de graça, assim como Kylian.

Ethan Mbappé faz exames médicos antes de assinar com o Lille. (Foto: Reprodução/Fabrizio Romano)

O jogador atuou pelas divisões de base do PSG desde o sub-11 e estreou pela equipe profissional na temporada passada: em cinco jogos, Ethan Mbappé não participou de gols.

O Lille não era o único interessado pelo futebol de Mbappé: clubes como Borussia Dortmund, Sevilla e Ajax também demonstraram interesse na contratação, porém, o desejo de permanecer na França falou mais alto.