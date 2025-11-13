Joia do Barcelona relembra confronto com Flamengo: 'Jogo da vida'

Joia do Barcelona, Jan Virgili relembrou o confronto com o Flamengo, na decisão do Intercontinental Sub-20, no Maracanã. O atacante foi um dos destaques da equipe culé com um gol marcado no empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, os brasileiros levaram o título.

- Foi uma das melhores partidas da minha vida. Jogar diante de 50 mil pessoas foi incrível. Mantive a calma e fiz o que sei fazer. Eles empataram no final e perdemos nos pênaltis, mas eu adoraria ter conquistado aquele título com o Barça. Aquele torneio foi um grande ponto de virada para mim, porque joguei muito bem e comecei a perceber que podia ir mais longe. No Barça, me trataram muito bem e me deram muita confiança. É disso que sempre me lembrarei - disse em entrevista ao "Marca".

Na sequência, Jan Virgili recordou uma grande jogada feita com a camisa do Barcelona diante do Flamengo, mas que não terminou em gol. Na ocasião, o atacante driblou três defensores, mas não conseguiu estufar as redes.

- Se fosse gol, seria o gol da minha vida. No final, você está perturbado de tanto tentar e perceber que (a bola) não entra.

Atualmente, Jan Virgili está no Mallorca após uma passagem relâmpago pela base do Barcelona, onde despertou a atenção de muitos clubes. O jovem também é convocado pela Espanha Sub-21 para os jogos contra San Marino e Romênia, pelas Qualificatórias da Eurocopa da categoria.

Como está a joia do Barcelona após o jogo contra o Flamengo?

Após brilhar com o Barcelona contra o Flamengo, Jan Virgili pediu para ser negociado com o objetivo de atuar profissionalmente. O atacante foi negociado com o Mallorca, em que atuou por sete vezes na La Liga e já contribuiu com duas assistências.

O Barcelona tem o direito de recompra de Jan Virgili caso o clube opte por contar com a promessa espanhola novamente. A equipe de Hansi-Flick conta com Marcus Rashford na posição emprestado até o fim da temporada.

