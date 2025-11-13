Principal interessado em zagueiro do Internacional é da Turquia

O principal clube interessado no zagueiro do Internacional Vitão é da Turquia. O Besiktas já havia sondado o camisa 4 no começo do ano, mas com o Colorado apostando nas disputas das copas do Brasil e Libertadores, o defensor seguiu no Beira-Rio. Agora, os turcos voltam a tentar o jogador para a próxima janela de transferência – de 5 de janeiro a 3 de março. O atleta divulgou nota, afirmando estar focado na reta final do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Além das Águias Negras, outros times europeus querem contar com o zagueiro. Pelo que apurou o Lance!, entre elas estão uma equipe espanhola e outra francesa. Ambas devem apresentar propostas em breve.

Interessado em Vitão é da Turquia

A saída de Vitão do Alvirrubro na próxima janela de transferências é assunto tratado nos bastidores do Beira-Rio. Apesar de despertar interesse de brasileiros, como o Flamengo, o 4 e a direção do Inter priorizam uma negociação com a Europa. E o Besiktas seria o principal interessado. O clube turco deve apresentar uma oferta em dezembro.

continua após a publicidade

Também estão na briga um time espanhol e um francês. Ambos devem colocar suas ofertas na mesa também em breve. Até o momento, porém, os cartolas colorados não receberam nenhuma proposta pelo zagueiro. E, oficialmente, garantem que não tratam do assunto, focando somente na reta final do Brasileirão.

Inter tem 80% dos direitos federativos

O camisa 4 já esteve próximo de deixar Porto Alegre rumo ao Real Bétis, da Espanha, em 2024, mas os espanhóis desistiram do negócio por conta do fair play financeiro. O Alvirrubro pedia 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,2 milhões) pelos seus 80% do atleta, mas já reconhece que o mercado pode apresentar valores menores.

continua após a publicidade

Com a notícia das negociações ganhando espaço, o estafe de Vitão divulgou nota sobre uma possível saída do Beira-Rio. Segundo o texto, "o atleta segue 100% focado no Internacional e totalmente comprometido com o clube nesta reta final do Campeonato Brasileiro".

Confira a nota na íntegra

"Diante das recentes especulações, informamos que não há qualquer negociação em andamento envolvendo o zagueiro Vitão. O atleta segue 100% focado no Internacional e totalmente comprometido com o clube nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

Vitão mantém sua rotina de treinos e concentração normalmente, demonstrando profissionalismo, entrega e respeito ao Inter e à torcida. Seu foco está em contribuir ao máximo dentro de campo, ajudando a equipe a alcançar seus objetivos e encerrar a temporada da melhor forma possível".