Quem era o médico do Barcelona que morreu antes do jogo com o Osasuna?

O médico do Barcelona, Carles Miñarro Garcia, morreu momentos antes da partida entre o clube catalão e o Osasuna, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Carles tinha 53 anos e era o segundo médico na hierarquia da equipe profissional, ficando atrás apenas de Ricard Pruna. O profissional chegou ao clube em 2017, começou na equipe de futsal e foi promovido para o campo nesta temporada.

Carles Miñarro começou sua carreira no esporte no Terrassa FC, depois passou pelo CE Sabadell conciliando com a Unidade de Assistência e Prevenção Desportiva do Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, em Barcelona.

Laporta lamenta morte de Carles Miñarro

O Presidente do Barcelona, Joan Laporta, usou os veículos oficiais do clube para expressar solidariedade, destacar o sentimento de tristeza do elenco e agradecer ao Osasuna, ao presidente da LaLiga, aos árbitros e aos torcedores pela compreensão da decisão de adiar a partida.

Laporta relatou ainda que entrou em contato com a família do profissional assim que o trágico acontecimento foi noticiado. Carles deixou a esposa e dois filhos neste trágico incidente.

- Esta é uma notícia muito dolorosa. Estamos em estado de choque e pesar. Entramos em contato com sua mãe e sua esposa. Queremos expressar nossas condolências. Queríamos que eles soubessem imediatamente. Ele deixa dois filhos, Gerard e Anna. Sua esposa foi muito afetada, devemos apoiá-los - destacou Joan Laporta

Joan Laporta lamenta morte de Carles Miñarro (Foto: PAU BARRENA / AFP)

Carles Miñarro “barrou” joia catalã no último mês

Carles Miñarro foi “destaque” no jogo entre Barcelona e Alavés, no mês passado. O médico resolveu não liberar Gavi de voltar a partida após a joia do clube bater a cabeça e perder a consciência.

Na ocasião, Carles atendeu ao atleta e perguntou a data da partida. Gavi disse não saber o dia em questão e acabou substituído, mesmo querendo voltar para o campo.

Nova data para Barcelona x Osasuna

Ainda não se sabe quando a partida entre Barcelona e Osasuna deve acontecer. Isso porque a equipe catalã segue viva em todas as competições. Com isso, os clubes, a liga e a federação terão que trabalhar para definir uma nova data.

Até o momento, há duas possibilidades de remarcar a partida. Em caso de eliminação do Barcelona no jogo de volta das semifinais da Copa do Rei e na Champions League ou nas datas que antecedem a paralisação para a Data Fifa.

Morte de Carles Miñarro

Carles Miñarro morreu no último sábado (8), horas antes do jogo entre Barcelona e Osasuna, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube comunicou a morte do profissional, mas não divulgou a causa da morte.

Em nota, o clube lamentou profundamente o falecimento do profissional:

O Barcelona lamenta informar o falecimento do Dr. Carlos Miñarro Garcia, da equipe principal, nesta noite. Por este motivo, a partida entre Barcelona e Osasuna foi adiada para uma data futura. O corpo de diretores do Barcelona e todo o seu estafe presta suas condolências à família e amigos do médico neste momento difícil