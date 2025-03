Polícia identifica torcedores que cometeram atos racistas contra Vini Jr

A polícia do País Basco identificou dois torcedores da Real Sociedad, acusados de proferirem insultos racistas contra Vini Jr durante jogo contra o Real Madrid, na semifinal da Copa do Rei. De acordo com informações da agência "EFE", os suspeitos são dois homens de 19 anos, flagrados pelas câmeras de televisão realizando gestos racistas, imitando macacos, enquanto insultavam o brasileiro.

A investigação foi iniciada a partir de uma denúncia apresentada pela La Liga. Em apenas dois dias, e com base nas provas reunidas pela organização presidida por Javier Tebas, a polícia conseguiu identificar os responsáveis pelos ataques racistas.

- Depois de compilar as provas necessárias da existência de insultos racistas e sua autoria - através da localização e análise das imagens e da realização de perícia de leitura labial - a LaLiga denunciou à Ertzaintza (Polícia do País Basco), os responsáveis pelos insultos e gestos racistas contra o jogador Vinicius Jr, no decorrer da semifinal da Copa do Rei entre Real Sociedad e Real Madrid, em 26 de fevereiro — disse o Campeonato Espanhol, em comunicado oficial.

No jogo, o momento flagrado no vídeo ocorreu quando Vini Jr estava perto de uma das laterais do campo e virou alvo de xingamentos torcedores da Real Sociedad. O brasileiro reagiu às provocações pedindo mais barulho e exibindo um sorriso irônico. O camisa 7 estava de costas quando um torcedor fez um gesto imitando um macaco.

Durante a partida contra a Real Sociedad, o árbitro Sánchez Martínez interrompeu a partida antes do intervalo para ativar o protocolo contra cânticos racistas, xenófobos e intolerantes.

O que vem pela frente para o Real Madrid?

O Real Madrid volta a campo na quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), para o confronto de volta das oitavas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, que acontecerá no Riyadh Air Metropolitano. Os Merengues têm vantagem de um gol por ter vencido por 2 a 1.