Çalhanoğlu marca 50º gol pela Inter de Milão e confirma ambição pela Tríplice Coroa 

Hakan Çalhanoğlu foi um dos destaque da remontada “Nerazzurri” sobre o Monza, pela 28ª rodada da Série A. O triunfo manteve a Inter de Milão na liderança da competição. O lanterna Monza abriu 2 a 0 com Birindelli e Keita Diao, mas viu o time da casa reagir e virar o jogo em uma cabeçada de Arnautovic, um chute de voleio de Çalhanoğlu na entrada da área e um gol contra do lateral Georgios Kyriakopoulos. O meia turco liderou a equipe para conquistar três pontos importantíssimos e diz sonhar até com a Tríplice Coroa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogo ficou marcado pelo 8º gol do camisa 10 na temporada e o 50º com a camisa da Inter. Hakan ressaltou o apoio da equipe, especialmente de Arnautovic, e a resiliência para enfrentar a recente sequência de lesões.

continua após a publicidade

"Agradeço aos meus companheiros de equipe pela força que me dão, especialmente Arnautovic porque ele me ajudou muito nesses meses. Sofri muito, nunca tive essas lesões e estou fazendo tudo o que posso para voltar. Aquela 'velhinha' que sofri contra o Napoli me machucou muito, não conseguia me mexer, mas já estou melhor "

O técnico Simone Inzaghi comentou que prefere não optar por determinado título e que a Tríplice Coroa é possível. A opinião foi mantida por Çalhanoğlu.

continua após a publicidade

“Acho que a mentalidade do treinador é a correta, queremos a Tríplice Coroa e dar algo importante aos nossos fãs, mas ainda há um longo caminho a percorrer e temos que ir passo a passo”, disse o jogador turco.

A Inter de Milão agora enfrenta o Feyenoord na próxima terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Os italianos estão com boa vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, fora de casa.