Apesar da derrota para o Benfica, todas as atenções do Bayern de Munique seguem voltadas para o Mundial de Clubes. No entanto, o clube bávaro anunciou o empréstimo de Arijon Ibrahimović ao Heidenheim, da Bundesliga. O meio-atacante de 19 anos tem contrato com o gigante até 2027.

O sobrenome é familiar, mas Arijon não tem parentesco com Zlatan Ibrahimović, ex-atacante histórico do futebol mundial. A promessa alemã subiu aos profissionais do Bayern em 2022, após quatro anos nas na base do clube — iniciou na Baviera com 12 anos. Contudo, sofreu o mesmo destino da maioria dos jogadores jovens do plantel de Vincent Kompany: não conseguiu competir contra as grandes estrelas.

Na segunda metade da temporada passada, o jogador foi emprestado à Lazio, da primeira divisão italiana. Antes disso, ele também havia passado um ano cedido ao Frosinone. Com ascendência albanesa, passou por todas as categorias inferiores da Alemanha.

— Arijon já se afirmou na Itália aos 17 anos e adquiriu experiência valiosa na Série A. Agora, a Bundesliga marca o próximo passo importante em seu desenvolvimento. Ele tem tudo o que precisa para se afirmar no futebol profissional e ganhará mais prática de jogo em alto nível no Heidenheim — disse Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern, sobre o movimento.

Bayern de Munique do Mundial de Clubes

O Benfica conquistou uma vitória histórica sobre o Bayern de Munique por 1 a 0, na terceira e última rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. O duelo foi disputado nesta terça-feira (24), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. Foi o primeiro triunfo dos portugueses sobre os alemães na história. O gol da partida foi marcado por Schjelderup. Com o resultado, o Bayern, favorito no grupo, terminou em segundo e enfrentará o Flamengo nas oitavas de final.

