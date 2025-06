Prevendo três gols na partida, o ChatGPT, famosa inteligência artificial, acredita em um jogo equilibrado entre Flamengo e Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial, porém aponta um favorito. Os clubes se enfrentam neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

IA aponta placar e autores dos gols em Flamengo x Bayern

Embora previsões sejam sempre especulativas, alguns fatores mostram o que podemos esperar: O Bayern vem com moral abalada, após derrota por 1–0 para o Benfica na fase de grupos e várias chances perdidas. Por outro lado, o Flamengo apresentou futebol consistente no Grupo D, venceu com autoridade e já mostrou poder de fogo na competição.

Palpite: terá equilíbrio, mas o Flamengo deve se aproveitar das falhas do Bayern. Um placar plausível seria 2 a 1 para o Flamengo, com gols de Arrascaeta e Pedro para o Rubro-Negro e Harry Kane para os alemães.

Flamengo x Bayern de Munique - oitavas de final do Mundial

Em campo com um time praticamente reserva, o Bayern perdeu para o Benfica por 1 a 0, com gol do atacante Andreas Schjelderup.

O jogo entre Bayern e Benfica aconteceu sobre forte temperatura de cerca de 40 °C, no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA). Por este motivo, o treinador belga optou por deixar grande parte de seus astros no banco de reservas, como Olise e Harry Kane.

Com essa derrota, o Bayern de Munique termina a fase de grupos em segundo lugar do grupo C e enfrenta o Flamengo nas oitavas de final do Mundial, já que o Rubro-Negro garantiu a classificação antecipada em primeiro lugar do grupo D.