Granit Xhaka está retornando para a Premier League. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o volante suíço tem tudo acertado com o Sunderland e deve assinar contrato até 2028 após passar por exames médicos nesta terça-feira (16). O jogador esteve com o elenco do Bayer Leverkusen durante a turnê de pré-temporada no Rio de Janeiro, enquanto o clube alemão utilizou as instalações do CT Jorge Helal (Ninho do Urubu), ao ser recebido pelo Flamengo.

O Sunderland chegou a um acordo com o Bayer Leverkusen para contratar Xhaka por 20 milhões de euros (cerca de R$130 milhões), segundo informações do jornalista italiano. O jogador de 32 anos já acertou os termos pessoais com o clube inglês, recusando propostas de permanência na Alemanha e até sondagens do futebol saudita.

O Leverkusen já autorizou a viagem do jogador à Inglaterra, onde fará os exames médicos antes de assinar contrato válido até junho de 2028.

Xhaka chegou ao Bayer Leverkusen em 2023 e agora deixa o clube para se juntar ao Sunderland (Foto: Divulgação)

Xhaka deixa Bayer Leverkusen como ídolo

Xhaka deixa o Leverkusen após fazer história na temporada 2023/24. O suíço disputou 49 jogos em naquela temporada e foi peça-chave na campanha que resultou na inédita conquista da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Ao todo, ele somou 99 partidas pelo clube alemão, para o qual se transferiu em 2023 vindo do Arsenal.

Capitão da seleção da Suíça, Xhaka já conhece bem o futebol inglês. Pelo Arsenal, foram sete temporadas, duas Copas da Inglaterra conquistadas (2017 e 2020) e 297 jogos disputados.

Sunderland se reforçando no retorno à elite

O Sunderland, recém-promovido à Premier League, tem se movimentado com força no mercado. Além de Xhaka, o clube contratou nomes como Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Simon Adringa e Chemsdine Talbi, além de confirmar a permanência de Enzo Le Fée.

Os Black Cats estreiam na Premier League no dia 16 de agosto, em casa, contra o West Ham.

