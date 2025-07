Newcastle abre negociações com jogador ex-Arsenal; saiba mais

Eddie Howe, treinador do Newcastle, já trabalhou com Ramsdale no Bournemouth.

Negociação com Ramsdale inclui empréstimo com opção de compra.

O Newcastle está em busca de um goleiro para disputar a titularidade com Nick Pope. James Trafford, do Burnley, era o alvo principal, mas o Manchester City possuía uma cláusula de prioridade de compra pelo arqueiro formado em suas categorias de base e a acionou. Dessa forma, Aaron Ramsdale, ex-Arsenal e atual jogador do Southampton, já está em negociações com os Magpies, segundo a "Sky Sports".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Southampton contratou Ramsdale junto ao Arsenal em agosto de 2024 e o rebaixamento dos Saints contribui para uma possível saída. Assim, os termos da negociação com o Newcastle tem um empréstimo, com opção de compra, como base. A publicação informa que os termos pessoais não devem ser um problema e o goleiro aceitaria dividir a posição com Pope. Do outro lado, James Trafford, que era o preferido dos Magpies, fará exames médicos no Manchester City nesta segunda-feira (28) e custará 27 milhões de libras (R$ 202 milhões na cotação atual) ao clube de Pep Guardiola.

continua após a publicidade

Ramsdale em ação pelo Arsenal (Foto: BEN STANSALL / AFP)

Reencontro de Ramsdale com Eddie Howe

Eddie Howe, treinador do Newcastle, conhece bem Aaron Ramsdale, tendo treinado o goleiro inglês no Bournemouth, em 2017, quando o jogador se destacou amplamente e foi recontratado pelo Sheffield United. A confiança do treinador no arqueiro é evidente, tanto é que os Magpies disputaram a transferência de Ramsdale com o Southampton, há extamente um ano.

Ramsdale, de 27 anos, atuou em 30 jogos na Premier League da temporada passada, com apenas três partidas sem tomar gols e 66 tentos sofridos. Assim, não conseguiu evitar o rebaixamento do Southampton.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.