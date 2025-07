O Real Madrid inscreveu Raúl Asencio como jogador da equipe profissional para a disputa de La Liga 2025/26. Segundo o jornal "Marca", o zagueiro é tratado pelo técnico Xabi Alonso como parte integrante do elenco principal para a próxima temporada.

Diante dos problemas defensivos vividos pelos Merengues em 2024/25, o então treinador Carlo Ancelotti precisou olhar para a base no decorrer da jornada e subiu o espanhol, que chegou a ser comparado com Sergio Ramos, ídolo do clube, por seu estilo de jogo. Entretanto, seu nome ainda constava como um atleta das categorias de base de Valdebebas.

Segundo o regulamento de La Liga, os atletas inscritos como profissionais devem usar números do 1 ao 25 em suas camisas, enquanto os jogadores de base, quando promovidos ao primeiro esquadrão, usam de 26 a 50. Asencio, na última temporada, vestiu a camisa 35, o que deve mudar.

No momento, estão disponíveis os números 17, vago com a saída de Lucas Vázquez; e 25, livre desde o fim da passagem de Kepa Arrizabalaga. A camisa 9, no ato das inscrições, também estará passível de uso, já que Mbappé utilizará a 10 eternizada por Luka Modric, que rumou ao Milan.

O começo da trajetória de Asencio sob o comando de Xabi Alonso não foi positivo. Elogiado pelas aparições na última temporada, o zagueiro recebeu oportunidades no Mundial de Clubes. Todavia, cometeu um pênalti diante do Al-Hilal, foi expulso contra o Pachuca e perdeu a bola em um dos gols do PSG na semifinal, em partida que marcou a eliminação de sua equipe e lhe rendeu críticas nas redes sociais.

Raúl Asencio em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

🔢 Números de Asencio pelo Real Madrid no Mundial

⚽ 4 jogos

⌛ 120 minutos em campo

✅ 2 vitórias

🟰 1 empate

❌ 1 derrota

🟥 1 cartão vermelho

