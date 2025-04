Após três lesionados, Bayern perde mais um jogador antes da Champions

Às vésperas das quartas de final da Champions League, o Bayern de Munique tem mais um jogador no departamento médico. Depois das lesões do lateral Alphonso Davies e dos zagueiros Dayot Upamecano e Hiroki Ito, o clube alemão soma outra baixa para a sequência da temporada: o meio-campista Jamal Musiala.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Musiala se lesionou na vitória do Bayern por 3 a 1 contra o Augsburg, na última sexta-feira (4), em duelo válido pela 28ª rodada da Bundesliga. O meio-campista de 22 anos ainda chegou a marcar o gol de empate da equipe, aos 42 minutos do primeiro tempo, antes de sair do gramado no início da segunda etapa.

continua após a publicidade

🎥 Veja o momento da lesão

Em suas redes sociais, Musiala agradeceu o apoio dos torcedores e mostrou positividade na recuperação:

- Obrigado, galera, por todas as mensagens depois de ontem à noite! Isso realmente significa muito para mim! A partir de agora, é focar totalmente em voltar ao campo o mais rápido possível! Ainda temos grandes objetivos nesta temporada e farei tudo o que puder para ajudar a alcançá-los junto de nossa torcida! Obrigado pelo apoio, vamos com tudo! - disse o jogador.

Musiala sentado no gramado após sofrer lesão na coxa em Bayern de Munique x Augsburg - Foto: Getty Images

Sequência do Bayern na Champions League e na Bundesliga

O próximo desafio do Bayern de Munique é justamente o jogo de ida pelas quartas de final da Champions League contra a Inter de Milão, que será disputado na próxima terça-feira (8), às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena. A partida de volta, no San Siro, acontecerá uma semana depois, na quarta-feira (16), também às 16h.

➡️ Muller anuncia saída do Bayern de Munique após 25 anos

Nesse meio tempo, Os Bávaros enfrentarão o seu maior rival, o Borussia Dortmund, pela Bundesliga, o campeonato alemão. A seis rodadas do fim, o Bayern é o líder isolado da competição, com 68 pontos. O vice-líder é o atual campeão Bayer Leverkusen, que soma 62 pontos. Com uma distância maior, o Eintracht Frankfurt é o terceiro colocado, com 48 pontos. Completando o G4 - última posição que garante a classificação direta para a Champions League - o Mainz 05 acumula 46 pontos.