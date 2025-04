Harry Kane segue dominando os gramados do futebol alemão com a camisa do Bayern de Munique. O centroavante anotou um gol e deu uma assistência para Leroy Sané na vitória sobre o St. Pauli, e ajudou a manter o Bayern seis pontos acima do Bayer Leverkusen na ponta da Bundesliga.

O tento e o passe ajudaram o inglês a alcançar mais uma marca pelos bávaros. Kane se tornou o quarto jogador mais rápido a alcançar 100 participações em gols por um clube, superando até mesmo nomes como Cristiano Ronaldo e Mbappé. Foram necessários apenas 83 jogos para que o atleta ajudasse o time alemão a balançar as redes de adversários, com a soma de 77 gols e 24 assistências - o gol contra o St. Pauli já foi suficiente para o centésimo.

A nível de comparação, Ronaldo precisou de 86 compromissos com o Real Madrid para alcançar os três dígitos de participação. Mbappé, por sua vez, chegou ao número mágico em 107 compromissos com a camisa do PSG - com o Real, seu atual time, ainda está distante. Os três que contribuíram 100 vezes em menos tempo do que Kane são Neymar, Luis Suárez e Zlatan Ibrahimovic.

📑 Harry Kane na lista: os dez mais rápidos a ter 100 participações em gols por um clube

Jogador Time Jogos necessários 1- Neymar Paris Saint-Germain 73 jogos 2- Luis Suárez Barcelona 78 jogos 3- Zlatan Ibrahimovic Paris Saint-Germain 82 jogos 4- Harry Kane Bayern de Munique 83 jogos 5- Cristiano Ronaldo Real Madrid 86 jogos 6- Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 96 jogos 7- Ruud van Nistelrooy Manchester United 107 jogos 8- Neymar Barcelona 107 jogos 9- Zlatan Ibrahimovic Milan 108 jogos 10- Mohamed Salah Liverpool 110 jogos

O "Furacão", ao fazer o St. Pauli de vítima, completou a lista e pode se gabar de ter marcado contra todos os times que enfrentou na Bundesliga desde que chegou à Baviera. Ao todo, foram 19 adversários: tuttgart, Augsburg, Bochum, Holstein Kiel, Werder Bremen, SV Darmstadt, Mainz 05, Union Berlin, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Heidenheim, Freiburg, Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Colônia, além do último oponente.

Kane ocupa a artilharia da Bundesliga de 2024-25 com 22 gols. O vice-artilheiro, Patrik Schick, do Leverkusen, tem cinco a menos. Nas assistências, o britânico tem oito, duas a menos em relação ao líder do quesito, Florian Wirtz, também dos "Onze da Fábrica".