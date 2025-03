Bayern perde mais um defensor antes da Champions League

O Bayern de Munique anunciou a lesão de mais um defensor da equipe. O zagueiro Hiroki Ito sofreu uma recorrência de fratura no metatarso e desfalcará a equipe nas quartas de final da Champions League. O jogador se junta a Alphonso Davies e Dayot Upamecano, também zagueiros do clube.

Ito sofreu a lesão no jogo do último sábado (29), em que o Bayern venceu o FC St. Pauli por 3 a 2. O jogador entrou no 58º minuto da partida e teve que deixar o campo no minuto 89. A equipe médica do clube informou que o zagueiro ficará indisponível para a equipe por um longo período.

Hiroki Ito sofre lesão e desfalca Bayern de Munique na Champios League. (Foto: Reprodução / Bayern de Munique)

Sobre a lesão, o membro do conselho de esportes Max Eberl disse que: “Após as lesões de Alphonso Davies e Dayot Upamecano, perdemos um terceiro zagueiro em um curto espaço de tempo. Agora uniremos ainda mais nossas forças para continuar perseguindo nossos objetivos.”

Além de Ito, Bayern possui outros defensores com lesão

Alphonso Davies é desfalque do Bayern após lesão. (Foto: AFP)

Alphonso Davies sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) e perderá o restante da temporada. O Bayer, inclusive, cogita mover uma ação judicial contra a Federação Canadense por negligência na lesão do jogador. Upamecano também seguirá afastado por problemas nas articulações.

Na última quarta-feira (26), o Bayern de Munique confirmou a ausência de ambos os jogadores. O caso de Alphonso Davies foi o mais grave entre os dois atletas dos bávaros. Em confronto válido pela Liga das Nações da Concacaf, o lateral se lesionou aos 12 minutos do primeiro tempo no duelo contra os Estados Unidos. Com a lesão, Alphonso Davies irá perder o restante da temporada de 2025.

O zagueiro Upamecano também é desfalque do Bayern de Munique, apesar de ser um caso menos grave que Alphonso Davies. O zagueiro francês sofreu um problema nas articulações do joelho esquerdo, porém, não deve ficar de fora por tanto tempo quanto o lateral canadense.

A expectativa do clube é que Upamecano possa resolver o problema no joelho direito e estar disponível em algumas semanas. O zagueiro foi titular da França no confronto contra a Croácia pela Liga das Nações, jogando o tempo normal, prorrogações e pênaltis.

Os defensores serão desfalques do Bayern nas quartas de final da Champions League, que acontece dia 8 de abril, contra o Inter.

