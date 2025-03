O Bayern de Munique ameaçou entrar com uma ação judicial contra a Seleção Canadense de Futebol em função da lesão de Alphonso Davies, um dos destaques do time, sofrida em partida da Liga das Nações da CONCACAF, no último domingo (23), entre Canadá e Estados Unidos.

O diretor executivo do Bayern de Munique, Jan-Christian Dreesen, pediu uma "explicação completa dos fatos" e afirmou que o Bayern "se reserva do direito de tomar medidas legais", em entrevista ao jornal alemão "Bild".

Além dele, o diretor esportivo do clube, Christoph Freund, fez graves acusações contra a Federação Canadense.

- Acontece essa lesão e o Davies passa 12 horas voando de volta. Partimos do princípio de que era apenas um impacto e que não era nada grave. E então algo assim acontece. Acho isso simplesmente negligente. Isso não é profissional. Isso não pode acontecer. Precisamos falar sobre isso e esclarecer a situação - desabafou o diretor.

Consternado, o agente do jogador também se pronunciou. Nedal Husein acusou a Seleção Canadense de negligência e citou pressão do treinador para jogar a partida mesmo não estando em condições:

- Estou muito decepcionado. Alphonso não estava 100% após o jogo contra o México, e estava planejado que ele não começaria contra os EUA. No sábado à noite, a expectativa era de que ele não estaria no time titular. Como capitão, sinto que ele foi pressionado pelo treinador a iniciar a partida. Alphonso não é do tipo que diz 'não' nesses momentos. Ele acabou jogando, e olha o que aconteceu. A Federação Canadense precisa fazer um trabalho melhor na gestão desses jogadores, na minha opinião - disse o agente.

⚽O que diz a Federação Canadense?

Ao jornal canadense "OneSoccer", a Federação Canadense refutou indiretamente as falas dos representantes do Bayern de Munique e do agente do jogador e lamentou a lesão de Davies.

- Queremos expressar nosso total apoio ao capitão da seleção masculina, Alphonso Davies, enquanto ele se recupera dessa infeliz lesão. A força e a resiliência de Alphonso estão à altura de seu talento de nível mundial, e todos estamos empenhados em apoiá-lo totalmente durante sua recuperação. Os treinadores e a experiente equipe médica da Canada Soccer são verdadeiros profissionais e sempre priorizaram a segurança e o bem-estar dos jogadores. Qualquer coisa que sugira o contrário não é verdadeira.

Alphonso Davies, capitão do Canadá, atuando pelo Bayern de Munique (Créditos: RONNY HARTMANN / AFP)

🤕Relembre a lesão de Alphonso Davies

Na partida entre Canadá e Estados Unidos, ocorrida no último domingo (23), Alphonso Davies sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) aos 12 minutos do primeiro tempo do confronto válido pela Liga das Nações da Concacaf.

Com isso, o jogador deve ficar afastado dos gramados por pelo menos seis meses e está fora do restante da temporada. A oito rodadas do fim da Bundesliga, o Bayern de Munique é o atual líder da competição e está nas quartas de final da Champions League, onde enfrentará a Inter de Milão no próximo mês.