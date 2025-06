Jogador é vaiado na final da Nations League por motivo inusitado

Na final da Nations League entre Espanha e Portugal, realizada na Allianz Arena, em Munique, neste domingo (08), o lateral Marc Cucurella se tornou o principal alvo da torcida. O motivo? Um toque de mão polêmico cometido pelo jogador nas quartas de final da Eurocopa de 2024, em partida contra a Alemanha. Na ocasião, com o placar empatado por 1 a 1, o lance ocorreu durante a prorrogação, mas a arbitragem optou por não marcar pênalti.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Euro 2024 poderia ter tido um desfecho bem diferente. No confronto entre Alemanha e Espanha, a igualdade no tempo normal levou o jogo à prorrogação. Foi nesse momento que Jamal Musiala arriscou um chute de fora da área, e a bola tocou na mão esquerda de Cucurella, dentro da área. Apesar das reclamações, o árbitro Anthony Taylor mandou o jogo seguir, e o VAR, sob comando de Stuart Attwell, não indicou revisão. A Espanha acabaria se classificando com um gol de Mikel Merino aos 119 minutos.

continua após a publicidade

Lance em que Cucurella cometeu infração, nas quartas de final da Eurocopa (Foto: Reprodução)

Um ano depois, o lance ainda causa revolta entre os torcedores alemães. Na final da Nations League, cada vez que Cucurella tocava na bola, era recebido com vaias intensas por parte da torcida presente em Munique - sinal de que a cicatriz daquele episódio segue aberta.

Uefa admitiu o erro na não-marcação do pênalti

Após reavaliar o lance, o Comitê de Arbitragem da UEFA reconheceu que o toque de mão cometido por Cucurella deveria, sim, ter resultado em penalidade. A entidade concluiu que, segundo novas diretrizes para a interpretação de lances desse tipo, a decisão correta seria a marcação do pênalti. Com isso, a UEFA atualizou suas orientações aos árbitros para evitar novas controvérsias semelhantes em futuras competições.

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!