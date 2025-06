Jornalista critica técnico da Espanha em final da Nations: ‘Inimigo do talento’

A Espanha perdeu a final da Nations League para Portugal, neste domingo (8), na Allianz Arena, em Munich, na Alemanha. Durante o confronto, algumas decisões do técnico Luis de la Fuente foram alvo de críticas nas redes sociais. O comentarista Bruno Formiga, da TNT Sports, foi um a se posicionar contra o treinador espanhol.

Através de uma publicação, o jornalista questionou as alterações de Nico Williams, Pedri e Lamine Yamal. Formiga chamou atenção para o fato de Luis de la Fuente não ter colocado Dani Olmo ou Gavi em campo, mesmo tirando os atuais protagonistas da seleção espanhola.

Vale destacar, que para os lugares dos astros, o técnico optou por colocar em campo Isco, Yéremy Pino e Álex Baena. Para o comentarista, o comandante do time espanhol foi "inimigo do talento" com as decisões feitas.

- De La Fuente tirou Nico, Pedri, Yamal e escolheu não usar Dani Olmo e nem Gavi. Foi inimigo do talento hoje - publicou o jornalista no X, antigo Twitter.

A final da Nations League

Espanha e Portugal protagonizaram uma final emocionante em Munich, na Alemanha. Após 2 a 2 no tempo de jogo, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. Rúben Neves fez o pênalti decisivo que deu o título para Portugal. Os gols da partida foram marcados por Zubimendi, Nuno Mendes, Oyarzabal e Cristiano Ronaldo.

Após o término desta Data Fifa, as seleções só voltam a entrar em campo em setembro. Agora, os jogadores se preparam para a disputa do Mundial de Clubes, que começa ainda neste mês.