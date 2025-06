Torcedor cai de arquibancada e morre durante Portugal x Espanha

Um torcedor morreu na Allianz Arena durante o confronto entre Portugal e Espanha, pela final da Nations League. O aficionado foi a óbito após cair do andar superior até uma área próxima à sala de imprensa, já na prorrogação do confronto vencido pela Seleção das Quinas.

continua após a publicidade

➡️ Cristiano Ronaldo decide, Portugal vence a Espanha nos pênaltis e é campeão da Nations League

➡️ Jornalista critica técnico da Espanha em final da Nations: ‘Inimigo do talento’

A queda de alguns metros levou seguranças e paramédicos mais próximos a iniciar o protocolo de socorro ao indivíduo. A polícia isolou a área para ajudar nos cuidados, mas nem mesmo as tentativas de ressuscitá-lo por parte dos médicos foram suficientes para salvar a vida do homem.

continua após a publicidade

A polícia de Munique confirmou, horas depois, que a vítima não era portuguesa nem espanhola, mas sim alemã, residente na Baviera, local da decisão. As investigações, até o momento, apontam para uma queda acidental, sem levantar suspeitos de uma possível agressão ou briga no local.

➡️ Cristiano Ronaldo revela onde vai jogar na próxima temporada

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Na coletiva de imprensa após o apito final, o técnico da Fúria, Luis de la Fuente, prestou condolências à família do torcedor pelo incidente. Logo depois, a Federação Portuguesa de Futebol, através de seu presidente Pedro Proença, emitiu uma nota de pesar.

⚽ Portugal 2(5)x(3)2 Espanha: como foi o jogo?

Com a bola rolando, Portugal e Espanha fizeram um grande confronto em Munique. Campeões da Eurocopa de 2024, os comandados de De La Fuente chegaram com favoritismo e estiveram duas vezes à frente do placar, por intermédio de Zubimendi e Oyarzabal. Porém, em ambas ocasiões, a Seleção das Quinas reagiu, com gols de Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo. A prorrogação terminou sem gols, e nos pênaltis, Diogo Costa brilhou ao defender a cobrança de Morata, conduzindo sua equipe ao triunfo por 5 a 3 e ao título da Nations League pela segunda vez em seis anos.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!