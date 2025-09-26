Crystal Palace x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada
Crystal Palace e Liverpool terão os caminhos cruzados pela sexta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (27), às 11h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Crystal Palace 🔵🔴
Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace ocupa a quinta colocação e vem de vitória por 2 a 1 no confronto contra o West Ham. Antes disso, os Eagles haviam conquistado a classificação para a quarta rodada da Copa da Liga, contra o Millwall, nos pênaltis.
Liverpool 🔴
O Liverpool, comandado por Arne Slot, chega para o confronto com um início de temporada perfeito, tendo vencido todos os seus jogos até aqui. A equipe tem se destacado pelo ataque poderoso, que marcou 18 gols em oito partidas, mas ao mesmo tempo demonstra preocupações defensivas, já que cedeu vantagens de dois gols em três ocasiões e mostra sinais de fadiga devido ao calendário apertado.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Liverpool
6ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Chris Kavanagh
🚩 Assistentes: Dan Cook, Adam Nunn e Sam Allison (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Devenny e Kamada; Mateta.
❌ Desfalques: Caleb Kporha, Chadi Riad, Cheick Doucouré e Walter Benítez.
❓ Dúvidas: -
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Szoboszlai e Gakpo; Isak.
❌ Desfalques: Hugo Ekitike e Giovanni Leoni.
❓ Dúvidas: Stefan Bajcetic.
