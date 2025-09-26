menu hamburguer
Onde Assistir

Crystal Palace x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada

Lance!
Londres (ING)
Dia 26/09/2025
13:14
Crystal Palace x Liverpool: sexta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Crystal Palace x Liverpool: sexta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Crystal Palace e Liverpool terão os caminhos cruzados pela sexta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (27), às 11h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Crystal Palace 🔵🔴

Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace ocupa a quinta colocação e vem de vitória por 2 a 1 no confronto contra o West Ham. Antes disso, os Eagles haviam conquistado a classificação para a quarta rodada da Copa da Liga, contra o Millwall, nos pênaltis.

Liverpool 🔴

O Liverpool, comandado por Arne Slot, chega para o confronto com um início de temporada perfeito, tendo vencido todos os seus jogos até aqui. A equipe tem se destacado pelo ataque poderoso, que marcou 18 gols em oito partidas, mas ao mesmo tempo demonstra preocupações defensivas, já que cedeu vantagens de dois gols em três ocasiões e mostra sinais de fadiga devido ao calendário apertado.

Ficha do jogo

Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
6ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
Local
Selhurst Park, em Londres (ING)
Árbitro
Chris Kavanagh
Assistentes
Dan Cook, Adam Nunn e Sam Allison (quarto árbitro)
Var
Matt Donohue (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Liverpool
6ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Chris Kavanagh
🚩 Assistentes: Dan Cook, Adam Nunn e Sam Allison (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Devenny e Kamada; Mateta.

❌ Desfalques: Caleb Kporha, Chadi Riad, Cheick Doucouré e Walter Benítez.
Dúvidas: -

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Szoboszlai e Gakpo; Isak.

❌ Desfalques: Hugo Ekitike e Giovanni Leoni.
Dúvidas: Stefan Bajcetic.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

O Liverpool derrotou o Southampton pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)
circulo com pontos dentroTudo sobre

