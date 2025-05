Jürgen Klopp se mostrou decepcionado com a torcida do Liverpool após polêmica envolvendo Alexander-Arnold. Os torcedores dos Reds vaiaram o inglês de 26 anos ao entrar na partida contra o Arsenal pela 36ª rodada da Premier League após ele anunciar sua saída do clube sem custos ao fim da temporada. Em jantar da LFC Foundation na Catedral de Liverpool, Klopp afirmou que esse tipo de atitutde não representa o clube.

— Não estou dizendo para não ficarem desapontados, mas não esqueçam o que ele fez por este clube — afirmou Klopp, enquanto segurava uma camisa autografada de Alexander-Arnold.

De acordo com informações do "The Athletic", a camisa que Klopp segurava foi leiloada por 22 mil libras em benefício da LFC Foundation. Ao ver o jogo, o treinador alemão ficou decepcionado com a torcida do Liverpool.

— Eu ouvi as vaias e desliguei a TV. Não poderia estar mais desapontado. Isso não somos nós.

Despedida de Alexander-Arnold do Liverpool

Ex-comandado de Klopp, Trent Alexander-Arnold celebra título da Premier League 2024/2025 com o Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

Neste domingo (25) o Liverpool, já campeão, entra em campo contra o Crystal Palace para erguer a taça com sua torcida. O jogo também marca a despedida de Trent Alexander-Arnold, comandado por muito tempo por Jürgen Klopp, com a camisa dos Reds. O jogador, formado nas categorias de base do clube, fará sua 354ª e última partida pelo clube.

Alexander-Arnold marcou 23 gols e deu 92 assistências com a camisa do Liverpool. O lateral conquistou a Liga dos Campeões, a Premier League, a Copa da Inglaterra (FA Cup), a Copa da Liga, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. No domingo, ele receberá sua segunda medalha de campeão da Premier League, a segunda também da história do Liverpool.

