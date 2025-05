De saída para o Real Madrid, Trent Alexander-Arnold está prestes a encerrar sua trajetória como jogador do Liverpool, clube onde foi revelado e se consolidou como um dos principais laterais da Europa. A despedida oficial deve ocorrer neste domingo (25), na última rodada da Premier League, quando os Reds recebem o Crystal Palace em Anfield.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar do título antecipado da Premier League conquistado sob o comando de Arne Slot, o treinador holandês não poupou críticas ao camisa 66. Em entrevista recente, afirmou que o lateral "poderia ter entregado mais" ao longo da temporada, mesmo com sua contribuição de três gols e seis assistências em 32 partidas.

continua após a publicidade

Veja a fala de Arne Slot sobre Trent Alexander Arnold

- Talvez esse seja o meu primeiro presente para Xabi Alonso. Eu não fiquei totalmente feliz com todos os minutos dele nos treinamentos. Na minha opinião, em certos momentos ele poderia ter dado algo a mais, para dizer o mínimo. Eu disse para ele 'você é um defensor muito melhor do que as pessoas falam, mas infelizmente você não mostra isso o tempo todo, então é por isso que as pessoas às vezes dizem que você não é' - disse o treinador holandês.

Alexander-Arnold está de malas prontas para se juntar ao Real Madrid, que será comandado por Xabi Alonso na próxima temporada, após a saída de Carlo Ancelotti. O jogador chegará ao clube espanhol em uma transferência gratuita, já que seu contrato com o Liverpool se encerra em junho. Ainda assim, rumores indicam que os Reds tentam negociar uma compensação financeira simbólica para liberá-lo antes do fim oficial do vínculo.

continua após a publicidade

Alexander Arnold fez o gol da vitória do Liverpool sobre o Leicester na 33ª rodada (Foto: Darren Staples / AFP)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.