Em fim de contrato e pronto para se tornar jogador do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ainda terá um compromisso pelo Liverpool. Mesmo com sua passagem pelos Reds prestes a acabar, o lateral teve papel fundamento no elenco campeão da Premier League de 2024/25. Neste sentido, em seu site oficial, a equipe abriu votação popular para definir quem foi o melhor jogador. Fato é que os rivais estão se aproveitando da situação.

Os votos são computados no site oficial do Liverpool, sendo assim, aberto para qualquer pessoa. Nas redes sociais, torcedores de outros clubes estão fazendo diversos mutirões para que os votos sejam concentrados em Arnold. O movimento é uma provocação, já que, mesmo sendo um grande ídolo dos Reds, o lateral frustrou grande parte da torcida com sua decisão de sair. Imagens de torcedores queimando sua camisa viralizaram nas últimas semanas.

O movimento partiu inicialmente de torcedores do Everton, rival local do Liverpool, e acabou "contaminando" outros times, como Arsenal, Manchester United e até mesmo o Real Madrid, futuro clube do lateral. Ainda não há data oficial para que o ganhador seja oficialmente anunciado.

Números de Arnold em sua última temporada pelo Liverpool

Arnold comemora gol Leicester x Liverpool

Mesmo criticado pela torcida, Trent entregou bons números em sua última temporada pelo Liverpool. Somando todas as competições, o lateral de 26 anos marcou quatro gols e contribuiu com oito assistências em 43 partidas. Sua despedida será no próximo domingo, dia 25, quando os Reds recebem o Crystal Palace, pela última rodada da Premier League.

