Filho de lenda da França é convocado para seleção africana

O goleiro Luca Zidane, filho do ídolo do Real Madrid e campeão mundial pela França, Zinedine Zidane, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção da Argélia. O anúncio foi feito pela federação argelina nesta quinta-feira (2), confirmando a presença do jogador nos dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 27 anos, Luca optou por trocar sua nacionalidade esportiva e representar o país de origem de seus avós paternos, situados na região da Cabília, no norte da Argélia. A Fifa aprovou a mudança em setembro, liberando o goleiro, que já havia defendido a França em categorias de base, a vestir a camisa dos “Fennecs”.

continua após a publicidade

A escolha por representar a Argélia abre caminho para que Luca dispute uma Copa do Mundo, algo que seu pai alcançou pela França em 1998, levantando a taça como protagonista. Diferente do lendário meia, Luca construiu carreira discreta, iniciada no Real Madrid, onde disputou apenas duas partidas pelo time principal. Depois, passou por Rayo Vallecano e Eibar, acumulando experiência sobretudo na segunda divisão espanhola.

Luca Zidane em ação pela seleção francesa de base (Foto: Reprodução)

A convocação também reflete a busca da seleção argelina por estabilidade na meta. Nos últimos 12 meses, o país utilizou quatro goleiros diferentes em jogos oficiais, entre eles Alexis Guendouz, Oussama Benbot, Anthony Mandrea e Alexandre Oukidja. Agora, Luca surge como nova opção para consolidar a posição.

continua após a publicidade

O calendário coloca a Argélia diante da Somália, no dia 9 de outubro, no Estádio Miloud Hadefi, em Oran, e contra Uganda, no dia 14, em Tizi Ouzou. A equipe lidera o Grupo G das Eliminatórias africanas com 19 pontos e pode assegurar a classificação para o Mundial já na próxima rodada, bastando uma vitória ou mesmo um empate nos próximos compromissos.

Zidane vira desfalque em time da segunda divisão

O Granada, clube da segunda divisão espanhola pelo qual Luca Zidane atua como titular, será diretamente afetado pela convocação. O goleiro estará ausente na partida contra o Las Palmas, em 10 de outubro, e pode desfalcar a equipe também contra o Andorra, no dia 17. A situação pode se complicar ainda mais se o reserva, Astralaga, for chamado pela seleção sub-21 da Espanha, o que deixaria o clube sem seus dois principais nomes para a posição.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.