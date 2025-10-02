Jogadores do PSG provocam Yamal após declaração: ‘Falar menos’

Jogadores do PSG provocaram Lamine Yamal por conta de uma declaração do espanhol antes do confronto na Champions League. Nas redes sociais, o jovem de 18 anos havia dito que "estava de volta", assim como uma "missão", que não foi especificada na publicação.

Após a vitória do PSG sobre o Barcelona, Gonçalo Ramos, autor do segundo gol da equipe francesa, respondeu Yamal. O centroavante português disse para o jovem falar menos fora de campo, enquanto sua equipe seguia sendo a melhor do continente.

- Somos os campeões da Europa, não posso dizer nada além disso. Se é o melhor, você tem que demonstrar em campo e falar menos.

O meia português Vitinha também foi questionado após a vitória do PSG sobre a publicação de Yamal antes do jogo. O armador afirmou que a equipe de Luis Enrique não ligou para a declaração do atacante espanhol.

- Sabemos que esse tipo de declaração pode acontecer antes dos jogos. Não temos que fazer nada, não nos importa. Queríamos jogar a partida, vencemos e estamos felizes.

Na vitória do PSG sobre o Barcelona, Yamal criou algumas jogadas de perigo na etapa inicial, mas não conseguiu fazer a diferença em favor dos culés. No segundo tempo, o camisa 10 teve uma atuação apagada, assim como grande parte do time.

Lamine Yamal diante do PSG

Contra o PSG, Yamal buscou protagonismo, mas não conseguiu ser eficiente em suas ações ofensivas. O camisa 10 não finalizou na direção do gol de Chevalier, tendo apenas três chutes pela linha de fundo. O atleta também acertou somente 71% de passes, apesar de ter criado uma grande chance para Ferran Torres, segundo o "Sofascore".

