Al-Ittihad está próximo de acerto com ex-técnico do Milan; veja

Ele já teve passagens por Braga, Vitória de Guimarães, Nantes, Porto e Milan.

Sérgio Conceição está prestes a assinar contrato de duas temporadas com o clube saudita.

Após demitir Laurent Blanc ao perder para o Al-Nassr na última sexta-feira (26), o Al-Ittihad está próximo de anunciar seu novo treinador. Sérgio Conceição, ex-Milan e Porto, está a caminho do clube saudita, de acordo com o jornal "Record". Um contrato de duas temporadas já está pronto para o português assinar e começar a comandar Karim Benzema e companhia.

Sérgio Conceição já tinha sido ligado a clubes da Arábia Saudita, principalmente ao Al-Nassr, mas não houve qualquer negociação mais avançada. Desta vez, o acordo está praticamente selado para o português assumir o atual campeão nacional, Al-Ittihad, clube que conta com jogadores como Danilo Pereira, defensor com quem trabalhou no Porto, Roger Fernandes, jovem português ex-Braga, além das estrelas Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, Diaby, Aouar e Bergwijn.

Com a chegada de Sérgio Conceição, a primeira divisão da Arábia Saudita contará com sete treinadores portugueses dentre os 18 da liga. São eles:

Jorge Jesus (Al-Nassr)

Sérgio Conceição (Al-Ittihad)

José Gomes (Al Fateh)

Pedro Emanuel (Al Fayha)

Mário Silva (Al Najma)

Paulo Sérgio (Al Okhdood)

Armando Evangelista (Damac)

Possível comandante do Al-Ittihad, Sérgio Conceição treinou o Milan na última temporada (Foto: Carlo Hermann / AFP)

Sucesso no Porto e frustração no Milan

O Al-Ittihad será o sétimo clube de primeiras divisões que Sérgio Conceição comanda na carreira, depois de ter passado por Braga, Vitória de Guimarães, Nantes, Porto e Milan. Seu grande trabalho foi nos Dragões, quando comandou a equipe por sete temporadas, totalizando 368 jogos e conquistando 11 títulos, incluindo um tricampeonato português.

Após a saída do Porto, Conceição ficou desempregado por um semestre. Porém, quando retornou à ativa, deu um grande salto, mas com um grande desafio. O português assumiu um Milan despedaçado em dezembro de 2024 e, apesar de ter conquistado a Supercopa da Itália, não conseguiu contornar o desempenho ruim na Serie A, que lhe custou a demissão no verão europeu após 31 jogos à frente dos Rossoneros. Três meses depois, é a vez de comandar o Al-Ittihad.

