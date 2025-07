Após Mundial de Clubes, Real Madrid tem pré-temporada ao estilo Covid

Eliminado pelo PSG na semifinal do Mundial de Clubes, o Real Madrid viverá uma pré-temporada semelhante a que realizou durante o período da Covid-19, em que as restrições sanitárias alteraram o fim da temporada anterior e comprimiram o calendário da seguinte. O clube terá menos tempo para descanso e preparação do que antes: apenas 40 dias sem jogo.

Em 2020, por exemplo, o Real Madrid ficou 43 dias sem competição entre a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o City e a estreia no campeonato, já na segunda rodada, contra a Real Sociedad. Já nesta temporada, a diferença será inferior desde o último jogo do Mundial.

Retorno dos Estados Unidos e pré-temporada

O elenco do Real Madrid retornou dos Estados Unidos na quinta-feira, dia 10 de julho, e os jogadores iniciaram as férias na sexta-feira, dia 11. O clube priorizou o descanso dos atletas estendendo as férias obrigatórias por alguns dias.

Neste cenário, o grupo irá retornar aos trabalhos no dia 5 de agosto, após 24 dias de folga - três a mais do que as semanas estipuladas no acordo coletivo de trabalho. O técnico Xabi Alonso terá, então, 15 dias para realizar atividades com seus jogadores em Valdebebas visando a temporada 2025/26.

Período da Covid 🦠

Em comparação à época da Covid, o elenco teve um dia a menos de férias (23), mas os jogadores tiveram 20 dias para se preparar para a estreia na liga em San Sebastián. Uma pré-temporada que não foi para todos, pois antes do início das competições de clubes, houve uma pausa da Data Fifa e até uma dúzia de jogadores internacionais foram defender suas seleções.

A comparação, segundo o "Marca", tem mais distinções. Além da Data Fifa que atrasou a pré-temporada, houve o confinamento desde a interrupção das competições, em meados de março, até o retorno autorizado dos treinos, no início de maio. Um ano antes, não ocorreu grandes competições internacionais e os jogadores puderam aproveitar férias normais.

