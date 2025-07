Capitão do Atlético de Madrid responde Diego Costa e polemiza: ‘Muito fácil’

Capitão do Atlético de Madrid, Koke respondeu uma afirmação de Diego Costa sobre o polêmico pênalti de Julián Álvarez na última temporada. Em um confronto válido pela Champions League, os colchoneros foram eliminados nos pênaltis para o Real Madrid em uma decisão que ficou marcada por uma cobrança com dois toques do centroavante argentino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durante o Mundial de Clubes, Diego Costa afirmou que a história seria diferente caso ele, Godín ou Raúl García estivessem em campo. O ex-jogador disse que teria paralisado a partida e que poderia até ser expulso, mas que não deixaria a situação ser conduzida da maneira como foi.

continua após a publicidade

Na pré-temporada do Atlético de Madrid, Koke deu uma resposta irônica para Diego Costa e defendeu seus companheiros. O meio-campista deu sua visão sobre o acontecimento no dia da eliminação da equipe na Liga dos Campeões.

- As coisas são muito fáceis no jornal de segunda-feira. Foi uma situação em que não sabíamos o que estava acontecendo na hora. Tudo aconteceu tão rápido que nem deu tempo de reagir. Cada um tem sua personalidade e sua forma de gerir o grupo - disse em entrevista ao "El Larguero".

continua após a publicidade

Contratado pelo Atlético de Madrid em 2007, Diego Costa construiu uma história vitoriosa com a equipe espanhola. O centroavante conquistou oito títulos com os colchoneros, sendo duas La Ligas, uma Europa League e uma Copa do Rei.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.