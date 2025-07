Quem joga no futebol hoje? Nesta sábado (26), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são a disputa do Brasileirão, amistosos internacionais, MLS e Campeonato Argentino.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 26 de julho de 2025)

Brasileirão

Jogos de hoje: o Botafogo entra em campo contra o Corinthians (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo x Corinthians – 18h30 – Prime Video

Sport x Santos – 18h30 – Premiere

Mirassol x Vitória – 18h30 – Premiere

Fortaleza x RB Bragantino – 18h30 – Premiere

Palmeiras x Grêmio – 21h – Sportv e Premiere

Amistosos Internacionais

Jogos de hoje: o Liverpool enfrenta o Milan (Foto: Reprodução)

Liverpool x Milan – 8h30 – ESPN e Disney+

Stoke City x Wolverhampton – 11h – SportyNet (TV e YouTube)

PSV x Athletic Bilbao – 12h30 – DAZN e SportyNet (TV e YouTube)

Kaiserslautern x Roma – 13h – ESPN e Disney+

Nottingham Forest x Fulham – 16h – ESPN e Disney+

Brasileirão Série B

Ferroviária x Operário-PR – 18h30 – Disney+

CRB x Novorizontino – 20h30 – SportyNet, ESPN e Disney+

Premier League Summer Series

Everton x Bournemouth – 17h – ESPN 4 e Disney+

Manchester United x West Ham – 20h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Finlandês

Haka x KTP – 9h – TV do Zé (YouTube) e OneFootball

Campeonato Norueguês

Sandefjord x Sarpsborg – 11h – OneFootball

Haugesund x Ham-Kam – 11h – OneFootball

Kristiansund x KFUM – 11h – OneFootball

Bodo/Glimt x Valerenga – 13h – TV do Zé (YouTube) e OneFootball

Campeonato Argentino

Aldosivi x Newell's Old Boys – 14h30 – ESPN 4 e Disney+

Vélez Sarsfield x Instituto – 19h – Disney+

Copa Paulista

Comercial x Itapirense – 15h – Paulistão (YouTube)

Rio Branco x XV de Piracicaba – 15h – Paulistão (YouTube)

Santo André x Taubaté – 15h – Paulistão (YouTube)

São Bento x Paulista – 15h – Paulistão (YouTube)

Grêmio Prudente x Noroeste – 17h – Paulistão (YouTube)

Brasileirão Série C

Guarani x Náutico – 17h – DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

Floresta x ABC – 17h – SportyNet+

Londrina x CSA – 19h30 – DAZN e SportyNet+

Retrô x Ypiranga – 19h30 – SportyNet+

Brasileirão Série D

Inter de Limeira x Goiatuba – 16h – Metrópoles (YouTube)

Nova Iguaçu x Porto Vitória – 16h – Metrópoles (YouTube)

Sampaio Corrêa x Iguatu – 16h – Metrópoles (YouTube)

Pouso Alegre x Água Santa – 16h – Metrópoles (YouTube)

Altos x Maranhão – 16h – Metrópoles (YouTube)

FC Cascavel x Uberlândia – 16h – Metrópoles (YouTube)

Ceilândia x Goianésia – 17h – Metrópoles (YouTube)

MLS

Jogos de hoje: o Inter Miami de Messi enfrenta o Cincinnati (Foto: Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami x Cincinnati – 20h15 – Apple TV

Atlanta United x Seattle Sounders – 20h30 – Apple TV

Charlotte x Toronto – 20h30 – Apple TV

DC United x Austin – 20h30 – Apple TV

Philadelphia Union x Colorado Rapids – 20h30 – Apple TV

Chicago Fire x New York Red Bulls – 21h30 – Apple TV

St. Louis x Minnesota United – 21h30 – Apple TV

Real Salt Lake x San Jose Earthquakes – 22h30 – Apple TV

Vancouver Whitecaps x Sporting Kansas City – 23h30 – Apple TV

Campeonato Colombiano

Once Caldas x Junior Barranquilla – 20h10 – Canal GOAT

América de Cali x Águilas Doradas – 22h20 – Canal GOAT

