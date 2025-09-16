A Juventus começou sua campanha na Serie A da melhor maneira possível, somando nove pontos nos primeiros três jogos, além de vencer o clássico com a Inter de Milão por 4 a 3, de forma emocionante. Uma das peças principais do clube é o zagueiro Gleison Bremer. O brasileiro voltou a jogar contra o Parma, na primeira rodada da temporada, após 300 dias afastado devido à grave lesão no joelho.

Nesta terça-feira, Bremer estará de volta aos gramados da Champions contra o Borussia Dortmund. Por uma estranha ironia do destino, foi justamente nesta competição, contra outro time alemão, o RB Leipzig, que o colosso brasileiro sofreu a grave lesão da qual só agora se recuperou.

Nos três primeiros jogos da temporada, o brasileiro mostrou o porquê é tido como um dos principais nomes da Juventus. Com o zagueiro em campo, em 94 partidas, a equipe italiana conseguiu manter a meta invicta quase 50% das vezes - 46 ao todo. Esse número caiu para 33% quando ele ficou ausente (21 de 63 jogos).

Além disso, falando em metas invictas, antes do confronto do último sábado contra a Inter, a Juventus havia registrado oito jogos consecutivos sem sofrer gols com o zagueiro brasileiro em campo — uma sequência que foi interrompida justamente nessa partida contra os Nerazzurri. Neste jogo, apesar de sofrer três gols, Bremer ainda conseguiu contribuir ofensivamente, fornecendo duas assistências para seus companheiros, sendo a primeira delas particularmente impressionante.

Na Itália, a opinião pública é aborda que existem duas Juventus: uma com e outra sem o brasileiro. Jornalistas e comentaristas concordam que o zagueiro brasileiro é o valor agregado do time, quase como uma contratação nova após seu retorno de uma longa lesão. Graças ao seu carisma, liderança e qualidades técnicas, ele deixa a defesa mais segura, enquanto sem ele faltaria uma peça-chave.

Entre esses especialistas do futebol está Fabio Capello, que nas últimas semanas compartilhou sua opinião sobre o zagueiro brasileiro. O ex-técnico do Real Madrid e da Juventus elogiou Bremer com estas palavras

— Se o brasileiro realmente está totalmente recuperado, como mostrou nesses primeiros jogos, os Bianconeri partem de uma base sólida: uma defesa testada e comprovada. Bremer faz a diferença porque combina velocidade com liderança na defesa. Além disso, mesmo na temporada passada, quando ele estava em campo, a Juve sofreu apenas um único gol — sem que isso afetasse o resultado.

Antes do confronto contra a Inter, Giorgio Chiellini, ex-zagueiro da Juventus e da Itália, atualmente Diretor de Estratégia de Futebol do clube, foi perguntado sobre quem é mais forte entre ele e Bremer. Ele não hesitou em responder.

— Bremer. Sempre gostei do Gleison, você pode até perguntar para ele.

Juventus x Borussia Dortmund: onde assistir

Juventus x Borussia Dortmund: onde assistir

Juventus e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (ITA). O jogo terá transmissão exclusiva da Max.