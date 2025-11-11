Cristiano Ronaldo indica última Copa e projeta aposentadoria: 'Em breve'

Cristiano Ronaldo admitiu nesta terça-feira (11) que a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, deve ser sua última participação no torneio. Aos 40 anos, o craque português reconheceu a proximidade do fim da carreira, mas afirmou que ainda se sente em boa forma e motivado para continuar jogando por mais alguns anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durante uma videoconferência a partir do centro de treinamento de Portugal, em Oeiras, Ronaldo foi questionado sobre o futuro na seleção. O atacante respondeu de forma direta, deixando clara sua intenção de encerrar o ciclo mundialista após o torneio de 2026.

continua após a publicidade

– Minha última Copa do Mundo? Sim, com certeza. Terei 41 anos e acho que esse será o momento – afirmou o camisa 7, em entrevista concedida durante o fórum de turismo TOURISE, realizado na Arábia Saudita.

Cristiano, que estreou em Copas do Mundo em 2006, na Alemanha, é o único jogador da história a marcar gols em cinco edições consecutivas do torneio. Mesmo com o passar do tempo, ele garantiu que segue motivado e pronto para contribuir com Portugal, que ainda busca a classificação para o Mundial.

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo já projeta aposentadoria

A fala sobre o fim da carreira também surgiu de forma descontraída. Ao ser perguntado sobre uma possível aposentadoria, Cristiano respondeu com bom humor e afastou qualquer possibilidade de encerramento imediato.

– Aposentar-me em breve? Isso só acontecerá daqui a dez anos. "Em breve" significa "em breve" para mim. As pessoas pensam que, quando falo em me aposentar, quero dizer daqui a seis meses ou um ano. Estou brincando! Quando se chega a uma certa idade, começa-se a contar os meses rapidamente – disse o jogador, rindo.

Cristiano Ronaldo em ação na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O atacante ressaltou que, apesar da idade, ainda se sente fisicamente preparado para atuar em alto nível. Aos 40 anos, ele mantém a rotina intensa de treinos e disciplina que o acompanha desde o início da carreira.

Atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano renovou contrato até 2027 e segue com um objetivo pessoal ambicioso: atingir a marca de 1.000 gols oficiais. Ele soma 953 até o momento, incluindo clubes e seleção.

– No futebol, tento aproveitar o momento de marcar gols. Tenho 40 anos e continuo curtindo o jogo. Meu corpo está em boa forma, eu acho. Na seleção, marco gols e ajudo a equipe. Quero ganhar títulos. Essa é a minha vida – afirmou o português.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Cristiano soma oito gols em Copas do Mundo e, caso Portugal confirme a vaga para 2026, poderá disputar seu sexto Mundial consecutivo. A seleção precisa de pelo menos uma vitória contra a Irlanda, em Dublin, ou contra a Armênia, no Estádio do Dragão, para garantir matematicamente a classificação.

Desde 2006, o capitão da seleção portuguesa nunca ficou fora de uma Copa. Sua melhor campanha foi justamente na estreia, quando Portugal chegou às semifinais na Alemanha. Agora, prestes a completar duas décadas de protagonismo no cenário internacional, Cristiano encara a próxima edição como a reta final de sua trajetória no torneio mais importante do futebol mundial.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.