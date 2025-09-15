Tottenham x Villarreal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Tottenham e Villarreal se enfrentam nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. O jogo terá transmissão ao vivo e exclusiva do Space (canal fechado) e da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Atual campeão da Europa League, o Tottenham retorna à Champions animado. É a oitava participação dos Spurs na competição e a primeira sob comando de Thomas Frank. A equipe londrina vive bom momento no Campeonato Inglês, com três vitórias em quatro jogos, oito gols marcados e apenas um sofrido.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Villarreal chega para sua quinta participação na Champions League. O Submarino Amarelo, comandado por Marcelino, faz campanha instável na La Liga após duas vitórias iniciais, um empate e derrota para o Atlético de Madrid. Tajon Buchanan, autor de três gols em quatro jogos, é a principal arma ofensiva.
✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham 🆚 Villarreal
1ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Space (canal fechado) e HBO Max (streaming)
🕴️Arbitragem: Rade Ibrenovic (Sérvia)
🚩 Assistentes: Jure Praprotnik (Sérvia) e Grega Kordež (Sérvia)
📺 VAR: Alen Borošak (Alemanha)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Archie Grey (Sarr), Bergvall e Xavi Simons; Kudus, Brennan Johnson e Kolo Muani.
Villarreal (Técnico: Marcelino)
Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Marín e Sergi Cardona; Gueye e Thomas Partey; Comesaña, Pepe e Buchanan; Mikautadze.
