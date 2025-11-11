Europeus reagem a possível futuro de Endrick no Real Madrid: 'Erro histórico'

Endrick pode está mais perdo do que nunca de um adeus ao Real Madrid. De acordo com apuração do Lance!, o jogador tem a saída do clube espanhol encaminhada, e o provável destino é o Lyon, da França. A notícia repercutiu entre torcedores europeus.

O martelo ainda não foi batido, uma vez que ainda existe a chance de pintar uma oportunidade melhor na janela de transferências de janeiro. Contudo, a proximidade de um acordo é real. A motivação pela saída do atacante tem como foco a participação na Copa do Mundo de 2026.

Endrick não tem feito parte dos planos do técnico Xabi Alonso. Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo por apenas 11 minutos na goleada da equipe merengue por 4 a 0 sobre o Valencia, pela La Liga. Determinado cenário irritou parte dos torcedores do Real Madrid nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Aliás, deixar Endrick ir embora é um erro histórico. Descartar um talento como esse simplesmente. Lyon, sabe? Dá vontade de chorar. E Gonzalo continuará, mas jogará apenas cerca de 4 a 5 minutos pelo resto da temporada".

Tradução: "Endrick vai ser emprestado ao Lyon em janeiro, sabendo que Mastantuono está lesionado, Brahim não está rendendo e Rodrygo recuperou sua melhor forma. Tecnicamente, não temos um jogador para a ponta direita, e um jovem de 18 anos com uma das melhores médias de gols vai sair por empréstimo".

Tradução: "Xabi Alonso está no olho do furacão neste momento. A antipatia sentida no vestiário é a mesma que a dos torcedores, dada a situação com Endrick e Gonzalo. Ninguém está rendendo bem na ponta direita, e Endrick está de saída para o Lyon".

Tradução: "Juro que vou assistir a todos os jogos do Lyon enquanto Endrick estiver lá".

Tradução: "A forma como este pobre rapaz tem sido gerido desde que chegou não faz o menor sentido. Esperemos que brilhe em Lyon e volte, e que esta não seja a última vez que vemos Endrick a vestir branco em casa, no Bernabéu".

Por que Endrick opta pelo Lyon?

Neste momento, o Lyon vive uma fase ruim e vem de três tropeços consecutivos, mas é uma equipe que tem potencial para brigar por vagas em competições europeias. Além disso, os franceses disputam a Europa League e devem se classificar para o mata-mata.

O ponto principal no interesse do estafe do jogador é que Lyon carece de um centroavante, e Endrick chegaria para preencher essa lacuna no elenco. Os franceses possuem apenas o 8º melhor ataque de 18 clubes da Ligue 1 ao lado do Toulouse e do Paris FC com 18 gols marcados.

Na atual temporada, o Lyon tem como artilheiro o meia-atacante Pavel Sulc, mas conta com poucos jogadores de ataque com gols marcados. Com isso, a equipe comandada pelo português Paulo Fonseca busca solucionar um problema.

A oportunidade também é boa para Endrick, que busca mostrar serviço para Carlo Ancelotti meses antes da Copa do Mundo de 2026. Na temporada passada, o jovem conseguiu demonstrar seu valor, tendo sido o maior artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei com cinco gols marcados.

Em entrevista à "Placar", Ancelotti não descartou a presença de Endrick no próximo Mundial, mas também não prometeu uma convocação. No entanto, o treinador pediu para que o atleta volte a jogar com mais frequência.

- Sim, falei com ele no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e pode até ser no de 2038. Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades.

Nesse sentido, Endrick segue o conselho de Ancelotti e busca um novo caminho para mostrar seu futebol na atual temporada.