imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Yamal é chamado de 'corno' por torcida, e La Liga emite repúdio

Jogador foi alvo de cânticos ofensivos na última partida do Barcelona

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 11/11/2025
17:30
Yamal se lamentando após derrota de virada do Barcelona para o PSG (Foto: AFP)
imagem cameraYamal se lamentando após derrota de virada do Barcelona para o PSG (Foto: AFP)
  • Mais Notícias

A La Liga repudiou oficialmente os insultos dirigidos a Lamine Yamal durante o jogo entre Celta de Vigo e Barcelona, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante de 18 anos foi alvo de cânticos ofensivos entoados por torcedores do time galego no Estádio Balaídos, em episódio que agora faz parte do relatório disciplinar encaminhado pela entidade.

De acordo com o documento enviado pela La Liga, o coro "corno, corno" foi ouvido em um dos setores ocupados pela torcida do Celta e teve Yamal como alvo direto. O relatório também cita outros insultos proferidos contra o jogador e o grito "pisa nele, pisa nele", repetido em diferentes momentos da partida – uma vez direcionado ao próprio Yamal e outra ao zagueiro Andreas Christensen.

Yamal em ação em Club Brugge x Barcelona
Yamal em ação em Club Brugge x Barcelona (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

No total, a entidade registrou nove incidentes envolvendo comportamento violento ou ofensivo de torcedores durante o duelo. Além do caso em Vigo, a La Liga relatou ofensas contra árbitros e equipes em outros estádios, como Sevilla-Osasuna, Rayo Vallecano-Real Madrid e Valencia-Betis.

La Liga em luta contra ofensas de torcidas

O relatório ainda aponta que o maior número de ocorrências da rodada foi registrado na segunda divisão, na partida entre Deportivo Cultural e Deportiva Leonesa, que contabilizou seis episódios de insultos contra clubes, estádios e até cidades.

Por meio de sua plataforma LALIGAVS – criada para receber denúncias e sugestões de torcedores –, a liga espanhola reafirmou seu compromisso no combate à violência verbal e física nos estádios. A entidade voltou a pedir mais poderes legais para punir de forma efetiva os responsáveis por atos de intolerância e desrespeito durante as partidas.

