Veja como foi o último dia da Fase de Grupos da Copa do Mundo Sub-17

A Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar, chegou ao fim da fase de grupos na manhã desta terça-feira (11) com grandes emoções e equilíbrio total. Apesar da vitória histórica sobre a França, Uganda ainda aguarda a confirmação da vaga nas fases eliminatórias. O Chile, por outro lado, mesmo vencendo o Canadá, está eliminado.

A competição, que conta com 48 seleções divididas em 12 grupos, segue o formato que será utilizado na Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentam em turno único dentro de suas chaves, e os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados, avançam à fase de 32 avos de final — disputada em mata-mata de jogo único.

Uganda faz história contra a França

Uganda protagonizou uma das maiores surpresas do torneio ao vencer a França por 1 a 0, gol de James Bogere aos 18 minutos do primeiro tempo. O resultado marcou a primeira vitória da história da seleção ugandesa em uma Copa do Mundo Sub-17, um feito histórico para o futebol da África Oriental.

Antes desse triunfo, os ugandeses haviam empatado com o Chile por 1 a 1 e perdido para o Canadá por 2 a 1. Mesmo com quatro pontos, Uganda ficou atrás da França no saldo de gols (0 contra +1), o que impediu a classificação direta. Ainda assim, o time africano segue com chances de avançar como um dos oito melhores terceiros colocados.

Jogadores da Uganda na Coap do Mundo sub-17 (Foto: Reprodução/X)

No outro duelo do grupo, o Chile derrotou o Canadá por 2 a 1, com gols de Zidane Yañez e Matías Orellana — após Shola Jimoh abrir o placar para os canadenses. Apesar da reação, os chilenos também encerraram a fase de grupos com quatro pontos, mas ficaram fora da zona de classificação pelos critérios de desempate.

O Grupo J também foi encerrado nesta terça-feira. O Uzbequistão garantiu sua vaga ao golear o Panamá por 6 a 1, com todos os gols marcados no segundo tempo. Pacheco descontou para os panamenhos aos 55 minutos.

No outro confronto, Irlanda e Paraguai empataram sem gols. O empate deixou os irlandeses na liderança, com sete pontos, enquanto o Paraguai terminou em terceiro, com quatro. Assim como Uganda, os paraguaios ainda têm chances de avançar entre os melhores terceiros colocados.

No Grupo I, o favoritismo se confirmou. Os Estados Unidos venceram a Tchéquia e garantiram a liderança com 100% de aproveitamento. O Burkina Faso fez sua parte ao superar o Tajiquistão e ficou com a segunda posição.

Mesmo derrotada, a Tchéquia permanece viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final, também dependendo da classificação entre os oito melhores terceiros colocados.

No Grupo L, a Áustria confirmou a liderança com uma goleada por 4 a 1 sobre a Nova Zelândia. No outro jogo da chave, Mali venceu a Arábia Saudita por 2 a 0 e ficou com a segunda vaga direta. Os sauditas, assim como neozelandeses, foram eliminados.

Com o encerramento da fase de grupos, a definição dos melhores terceiros colocados promete emoção até os últimos jogos da rodada. Uganda, Paraguai e Tchéquia seguem no páreo, aguardando os resultados das demais chaves para saber se continuarão na disputa pelo título mundial sub-17.

Qual o formato da Copa do Mundo Sub-17?

A Copa do Mundo Sub-17 será disputada por 48 seleções, que estão divididas em 12 grupos, assim como será a Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentam dentro de suas chaves em confrontos de turno único. Na sequência, os dois melhores colocados de cada grupo (24 times) e os oito melhores terceiros colocados se classificarão para a fase de 32 avos de final, que será disputada em mata-mata com jogos únicos.

Quando e onde serão disputados os jogos?

A Copa do Mundo Sub-17 teve início marcado para esta segunda-feira, dia 3 de novembro, enquanto a final será disputada no dia 27 de novembro. O torneio contará com 104 partidas, o que é um novo recorde dentro da competição. A Seleção Brasileira disputará seu primeiro jogo na terça-feira (4), às 9h30 (de Brasília), contra Honduras.

Quais os grupos do Mundial Sub-17?

Grupo A

1 . Bolívia 2 . Itália 3 . Catar 4 . África do Sul

Grupo B

Japão

Marrocos

Nova Caledônia

Portugal

Grupo C

Costa Rica

Croácia

Senegal

Emirados Árabes

Grupo D

Argentina

Bélgica

Fiji

Tunísia

Grupo E

Egito

Inglaterra

Haiti

Venezuela

Grupo F

Costa do Marfim

Coreia do Sul

México

Suíça

Grupo G

1 . Colômbia 2 . El Salvador 3 . Alemanha 4 . Coreia do Norte

Grupo H

Brasil

Honduras

Indonésia

Zâmbia

Grupo I

Burkina Faso

República Tcheca

Tajiquistão

Estados Unidos

Grupo J

Irlanda

Panamá

Paraguai

Uzbequistão

Grupo K

Canadá

Chile

França

Uganda

Grupo L

Áustria

Mali

Nova Zelândia

Arábia Saudita

