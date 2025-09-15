menu hamburguer
Vini Jr marca? IA crava resultado da estreia do Real Madrid na Champions League

Merengues recebem o Olympique de Marseille, no Santiago Bernabéu

Vini Jr- Real Madrid - Champions League
imagem cameraVinícius Júnior comemora o título da Champions League pelo Real Madrid (Foto: Ina Fassbender/AFP)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/09/2025
18:20
  Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (16), o Real Madrid faz sua estreia na temporada 2025/26 da Champions League, contra o Olympique de Marseille. A bola rola às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, cravar o resultado da partida.

De acordo com a IA, a estreia das equipes pode ser movimentada e há uma alta chance de ambos os times marcarem neste confronto. No entanto, apontou que jogando diante de sua torcida, a equipe merengue, com uma probabilidade de 55% de vitória.

Apostando em um resultado, a ferramenta apontou uma vitória do Real Madrid por 3 a 1. As principais apostas pelo lado espanhol são os atacantes Vinícius Júnior e Mbappé. Com um histórico de gols decisivos com a camisa do Real Madrid, a IA previu que o brasileiro deixará o dele contra os franceses.

Além de Vini Jr, a IA também cravou que o astro Kylian Mbappé marcará dois gols na partida. Com quatro gols em quatro jogos de La Liga, o atacante tem uma marca impressionante contra o Olympique de Marseille. Em 16 jogos disputados, o craque balançou as redes em 10 oportunidades.

Por outro, o atacante Mason Greenwood pode aproveitar as brechas defensivas dos espanhóis e chegar ao seu terceiro gol na temporada. Destaque da equipe na temporada, o inglês é um dos favoritos para marcar nesta terça-feira (16).

Vinicius e Mbappé comemoram gol do Real Madrid (Foto: Guillermo Martinez/SOPA Images/Sipa USA)
Tudo sobre o jogo Real Madrid x Olympique de Marseille

✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Olympique de Marseille
1ª rodada — UEFA Champions League 2025/26
📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Irfan Peljto (Bósnia e Herzegovina — BIH)
🚩 Assistentes: Senad Ibrišimbegović (BIH) Davor Beljo (BIH), Miloš Gigović (BIH)
📺 VAR: Dennis Johan Higler (Países Baixos — NED), Christian Dingert (Alemanha — GER)

