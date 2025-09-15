Vini Jr marca? IA crava resultado da estreia do Real Madrid na Champions League

Nesta terça-feira (16), o Real Madrid faz sua estreia na temporada 2025/26 da Champions League, contra o Olympique de Marseille. A bola rola às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, cravar o resultado da partida.

De acordo com a IA, a estreia das equipes pode ser movimentada e há uma alta chance de ambos os times marcarem neste confronto. No entanto, apontou que jogando diante de sua torcida, a equipe merengue, com uma probabilidade de 55% de vitória.

Apostando em um resultado, a ferramenta apontou uma vitória do Real Madrid por 3 a 1. As principais apostas pelo lado espanhol são os atacantes Vinícius Júnior e Mbappé. Com um histórico de gols decisivos com a camisa do Real Madrid, a IA previu que o brasileiro deixará o dele contra os franceses.

Além de Vini Jr, a IA também cravou que o astro Kylian Mbappé marcará dois gols na partida. Com quatro gols em quatro jogos de La Liga, o atacante tem uma marca impressionante contra o Olympique de Marseille. Em 16 jogos disputados, o craque balançou as redes em 10 oportunidades.

Por outro, o atacante Mason Greenwood pode aproveitar as brechas defensivas dos espanhóis e chegar ao seu terceiro gol na temporada. Destaque da equipe na temporada, o inglês é um dos favoritos para marcar nesta terça-feira (16).

Vinicius e Mbappé comemoram gol do Real Madrid (Foto: Guillermo Martinez/SOPA Images/Sipa USA)

Tudo sobre o jogo Real Madrid x Olympique de Marseille

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 🆚 Olympique de Marseille

1ª rodada — UEFA Champions League 2025/26

📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Irfan Peljto (Bósnia e Herzegovina — BIH)

🚩 Assistentes: Senad Ibrišimbegović (BIH) Davor Beljo (BIH), Miloš Gigović (BIH)

📺 VAR: Dennis Johan Higler (Países Baixos — NED), Christian Dingert (Alemanha — GER)