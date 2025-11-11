Com dois cortes, Inglaterra promove mudanças na convocação
Thomas Tuchel convoca zagueiro do Chelsea e goleiro do Manchester City
- Matéria
- Mais Notícias
O zagueiro Trevoh Chalobah, do Chelsea, e o goleiro James Trafford, do Manchester City, foram convocados para a seleção inglesa após as desistências de Anthony Gordon e Nick Pope, ambos do Newcastle United. Anúncio foi feito pela Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta terça-feira (11), nos canais oficiais da entidade.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Investigação suspende mais de mil jogadores na Europa por envolvimento com apostas
Futebol Internacional11/11/2025
- Futebol Internacional
De la Fuente critica o Barcelona por conta de Yamal: ‘Fiquei surpreso’
Futebol Internacional11/11/2025
- Fora de Campo
Europeus reagem à fala de Ancelotti sobre cria do Palmeiras: ‘Ele não vai’
Fora de Campo11/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O técnico do Newcastle, Eddie Howe, explicou que Gordon sofreu uma lesão no quadril, enquanto Pope foi diagnosticado com concussão, o que levou à exclusão de ambos do elenco que disputará as últimas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo.
O zagueiro Marc Guehi, do Crystal Palace, também se apresentou à seleção, mas segue em avaliação médica após sofrer um problema no pé durante o jogo contra o AZ Alkmaar, pela Conference League.
Chalobah volta a ser lembrado por Tuchel
Chalobah, de 26 anos, retorna à seleção sob o comando de Thomas Tuchel, com quem trabalhou no Chelsea e a quem atribui boa parte de sua evolução. O defensor foi convocado pela Inglaterra primeira vez em maio, estreando contra o Senegal.
Em setembro, Tuchel havia explicado que Chalobah ficou de fora das convocações anteriores por opção técnica, apesar de elogiá-lo publicamente. O zagueiro é peça importante no sistema defensivo do Chelsea nesta temporada, tendo atuado em quase todas as partidas do time, que ocupa a terceira colocação da Premier League e segue vivo nas copas nacionais e europeias.
Os próximos compromissos da Inglaterra serão contra Albânia e Sérvia, com a equipe já classificada para a Copa do Mundo do próximo verão europeu.
Convocação da Seleção Inglesa
Goleiros
- Dean Henderson (Crystal Palace)
- Jordan Pickford (Everton)
- James Trafford (Manchester City)
Defensores
- Dan Burn (Newcastle United)
- Trevoh Chalobah (Chelsea)
- Marc Guehi (Crystal Palace)
- Reece James (Chelsea)
- Ezri Konsa (Aston Villa)
- Nico O'Reilly (Manchester City)
- Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
- Djed Spence (Tottenham Hotspur)
- John Stones (Manchester City)
Meias
- Elliot Anderson (Nottingham Forest)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Jordan Henderson (Brentford)
- Declan Rice (Arsenal)
- Morgan Rogers (Aston Villa)
- Alex Scott (Bournemouth)
- Adam Wharton (Crystal Palace)
Atacantes
- Jarrod Bowen (West Ham United)
- Eberechi Eze (Arsenal)
- Phil Foden (Manchester City)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Marcus Rashford (Barcelona)
- Bukayo Saka (Arsenal)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias