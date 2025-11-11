menu hamburguer
Com dois cortes, Inglaterra promove mudanças na convocação

Thomas Tuchel convoca zagueiro do Chelsea e goleiro do Manchester City

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/11/2025
15:42
Thomas Tuchel pela Inglaterra
imagem cameraThomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra (Foto: Divulgação/Inglaterra)
O zagueiro Trevoh Chalobah, do Chelsea, e o goleiro James Trafford, do Manchester City, foram convocados para a seleção inglesa após as desistências de Anthony Gordon e Nick Pope, ambos do Newcastle United. Anúncio foi feito pela Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta terça-feira (11), nos canais oficiais da entidade.

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, explicou que Gordon sofreu uma lesão no quadril, enquanto Pope foi diagnosticado com concussão, o que levou à exclusão de ambos do elenco que disputará as últimas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O zagueiro Marc Guehi, do Crystal Palace, também se apresentou à seleção, mas segue em avaliação médica após sofrer um problema no pé durante o jogo contra o AZ Alkmaar, pela Conference League.

Chalobah volta a ser lembrado por Tuchel

Chalobah, de 26 anos, retorna à seleção sob o comando de Thomas Tuchel, com quem trabalhou no Chelsea e a quem atribui boa parte de sua evolução. O defensor foi convocado pela Inglaterra primeira vez em maio, estreando contra o Senegal.

Em setembro, Tuchel havia explicado que Chalobah ficou de fora das convocações anteriores por opção técnica, apesar de elogiá-lo publicamente. O zagueiro é peça importante no sistema defensivo do Chelsea nesta temporada, tendo atuado em quase todas as partidas do time, que ocupa a terceira colocação da Premier League e segue vivo nas copas nacionais e europeias.

Trevoh Chalobah - Chelsea
Trevoh Chalobah foi jogador de Thomas Tuchel no Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Os próximos compromissos da Inglaterra serão contra Albânia e Sérvia, com a equipe já classificada para a Copa do Mundo do próximo verão europeu.

Convocação da Seleção Inglesa

Goleiros

  • Dean Henderson (Crystal Palace)
  • Jordan Pickford (Everton)
  • James Trafford (Manchester City)

Defensores

  • Dan Burn (Newcastle United)
  • Trevoh Chalobah (Chelsea)
  • Marc Guehi (Crystal Palace)
  • Reece James (Chelsea)
  • Ezri Konsa (Aston Villa)
  • Nico O'Reilly (Manchester City)
  • Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
  • Djed Spence (Tottenham Hotspur)
  • John Stones (Manchester City)

Meias

  • Elliot Anderson (Nottingham Forest)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Jordan Henderson (Brentford)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Morgan Rogers (Aston Villa)
  • Alex Scott (Bournemouth)
  • Adam Wharton (Crystal Palace)

Atacantes

  • Jarrod Bowen (West Ham United)
  • Eberechi Eze (Arsenal)
  • Phil Foden (Manchester City)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Marcus Rashford (Barcelona)
  • Bukayo Saka (Arsenal)
Declan Rice comemora gol da Inglaterra sobre Andorra, pelas Eliminatórias
Declan Rice comemora gol da Inglaterra sobre Andorra, pelas Eliminatórias (Foto: Ben Stansall/AFP)

