Após gol contra o Leicester na vitória por 3 a 0 sobre o Wolverhampton pela última rodada do Campeonato Inglês, Matheus Cunha se tornou o brasileiro com mais gols em uma edição de Premier League, com 15. Ele igualou o recorde de Roberto Firmino e Gabriel Martinelli, que já tinham feito esse número de gols em edições anteriores. O Wolverhampton ainda joga quatro jogos antes do fim da competição, e Matheus Cunha tem a oportunidade de ser o líder isolado do ranking.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Matheus Cunha marcou o 15º nesta edição do campeonato ainda no primeiro tempo contra o já rebaixado Leicester. Neste jogo, ele ainda deu duas assistências e liderou o Wolverhampton no jogo e na recuperação do time na temporada. Desde que Vítor Pereira, ex-flamengo, assumiu o comando do Wolves, a equipe foi da zona de rebaixamento para a 13ª posição.

continua após a publicidade

— Muito feliz com tudo que tem acontecido na minha vida. É uma temporada especial, meu melhor momento na carreira. Poder chegar a essa marca só ilustra a fase que estou vivendo. Firmino e Martinelli são dois craques, o que mostra o quão difícil é alcançar essa marca. Vou trabalhar pra ampliá-la nessa reta final do campeonato — comemorou Matheus após o jogo.

Firmino fez 15 gols em uma edição da Premier League na temporada 2017/18, quando ele atuava pelo Liverpool. Já Gabriel Martinelli igualou o recorde em 2022/23 pelo Arsenal, o primeiro e único clube europeu de sua carreira.

continua após a publicidade

Na temporada, Matheus Cunha tem 17 gols e seis assistências em 32 jogos pelo Wolverhamton em todas as competições. 15 desses foram resposáveis pelo brasileiro igualar o recorde de Firmino e Martinelli.

Matheus Cunha está próximo de acordo com o Manchester United

O Manchester United está próximo de um acordo com o Wolverhampton pela contratação do atacante Matheus Cunha. Segundo o "Daily Mail", o brasileiro está empolgado com a perspectiva de ter um papel fundamental na equipe comandada por Ruben Amorim.

Matheus Cunha pede desculpas aos torcedores após marcar gol em Wolverhampton x Tottenham (Foto: Justin Tallis/AFP)

A expectativa é a de que os Red Devils tenham que pagar cerca de 62 milhões de libras (aproximadamente 481 milhões de reais) pela liberação de Matheus Cunha. Contratado em 2023, o atacante possui vínculo com o Wolverhampton até junho de 2029.