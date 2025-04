Liverpool x Tottenham onde assistir, horário e escalações de jogo pela Premier League

Ficha do jogo LIV TOT 34ª rodada Premier League Data e Hora Domingo, dia 27 de abril, às 12h30 (de Brasilía) Local Anfield, Liverpool (ING) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

Liverpool e Tottenham se enfrentam neste domingo (27), às 12h30 (de Brasília), no Anfield Road, em Liverpool (ING), em jogo válido pela 34ª rodada da Premier League. A transmissão da partida será pelo Disney+.

Líder isolado da Premier League, o Liverpool abriu 12 pontos de vantagem sobre o vice-líder Arsenal a apenas quatro rodadas do fim. Com o título praticamente encaminhado, basta um empate em Anfield para garantir o bicampeonato. O Arsenal, que empatou em 2 a 2 com o Crystal Palace no meio da semana, já não consegue ultrapassar os Reds: mesmo vencendo seus jogos restantes, os Gunners só poderiam igualar a atual pontuação do Liverpool, que ainda possui ampla vantagem no saldo de gols — 10 a mais.

Do outro lado, o Tottenham vive uma temporada decepcionante. Com 41 pontos e ocupando a 16ª posição, os Spurs concentram suas atenções na Europa League. A equipe estreia nas semifinais do torneio contra o Bodo/Glimt, da Noruega, na próxima semana, enquanto na Premier League o objetivo é apenas evitar um fim de campeonato ainda pior.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool x Tottenham

Premier League

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril de 2025, às 12h30 (de Brasília);

📍 Local: Anfield Road, em Liverpool (ING);

📺Onde assistir: Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Luis Díaz; Jota.

Tottenham (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Bergvall, Bentancur e Maddison; Kulusevski, Solanke e Johnson

