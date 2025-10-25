Napoli vence Inter de Milão e assume a liderança do Campeonato Italiano
De Bruyne, McTominay e Anguissa marcaram para os napolitanos
O Napoli venceu a Inter de Milão por 3 a 1 neste sábado (25), em duelo válido pela 8ª rodada da Serie A Italiana. A partida foi disputada no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e teve gols de De Bruyne, McTominay e Anguissa para os napolitanos. Çalhanoglu descontou para os nerazzurri.
Com o resultado, o Napoli assume a liderança do Campeonato Italiano, ultrapassando a própria Inter e deixando para trás a goleada sofrida na Champions League. Já os milaneses perdem a sequência de sete vitórias consecutivas e deixam escapar a chance de se isolar na ponta da tabela.
Napoli x Inter de Milão: como foi o jogo?
A Itália parou para acompanhar o duelo entre Napoli e Inter de Milão, duas das maiores forças do país e que brigavam diretamente pela liderança da Serie A. A atmosfera no Diego Armando Maradona era de decisão, e o início da partida refletiu isso. O ritmo foi alto desde os primeiros minutos, com muita disputa no meio-campo e pressão constante de ambos os lados.
Jogando em casa, o Napoli tentou tomar a iniciativa, enquanto a Inter apostava em contra-ataques rápidos para explorar o espaço deixado nas laterais. O equilíbrio durou até a metade do primeiro tempo, quando um lance dentro da área nerazzurra mudou o jogo. Após dividida, o árbitro marcou pênalti para os napolitanos. De Bruyne foi para a cobrança e abriu o placar, colocando o Napoli em vantagem.
O gol incendiou a torcida e aumentou a intensidade da partida. A Inter passou a pressionar mais alto, buscando o empate, enquanto o Napoli recuou um pouco para administrar a vantagem. O time de Antonio Conte, porém, teve dificuldades na saída de bola e viu os visitantes criarem boas situações. Mesmo assim, a equipe conseguiu segurar o resultado até o intervalo, indo para o vestiário com a vitória parcial de 1 a 0.
Na volta para o segundo tempo, o Napoli mostrou por que tem sido uma das equipes mais consistentes da Itália nos últimos anos. Logo aos nove minutos, McTominay ampliou em grande estilo. Após recuperação de bola no campo ofensivo, Spinazzola fez belo lançamento pela esquerda, e o escocês se antecipou à marcação para dominar e finalizar de primeira, acertando um chute forte e preciso no canto – um golaço.
A Inter de Milão reagiu rapidamente. Em cruzamento pela direita, a bola tocou no braço de Buongiorno dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti para os visitantes. Çalhanoglu, especialista nas bolas paradas, cobrou firme no canto direito e descontou, recolocando os nerazzurri no jogo.
O duelo, então, ganhou ainda mais ritmo. O Napoli respondeu com intensidade, especialmente pelo meio-campo. Anguissa e Gilmour dominaram as ações, e foi justamente o camaronês quem decidiu a partida. Em jogada que começou em lateral, David Neres recebeu de costas e rolou para Anguissa. O volante avançou com espaço, deixou Dumfries para trás e acertou um chute forte, marcando o terceiro gol napolitano e decretando a vitória por 3 a 1.
Nos minutos finais, o Napoli controlou a posse e neutralizou as tentativas da Inter, que se mostrou desgastada após o terceiro gol. Conte reforçou o meio-campo com Elmas e Olivera para segurar o resultado, e o time administrou a vantagem até o apito final.
O que vem por aí?
O Napoli volta a campo na próxima terça-feira (28), quando enfrenta o Lecce, às 14h30 (de Brasília), pela Serie A. Já a Inter de Milão tenta reagir na quarta-feira (29), em confronto diante da Fiorentina, às 16h45 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
Napoli 3x1 Inter de Milão
8ª rodada — Premier League
🗓️ Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)
🥅 Gols: De Bruyne (NAP 33'/1T); McTominay (NAP 9'/2T); Çalhanoglu (INT 14'/2T); Anguissa (NAP 21'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Di Lorenzo (NAP); Gilmour (NAP); Bastoni (INT)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔵⚪ Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Milinkovic-Savic; Spinazzola (Gutiérrez), Buongiorno (Beukema), Juan Jesus, Di Lorenzo; McTominay, De Bruyne (Olivera), Gilmour, Anguissa, Politano (Elmas); David Neres (Noah Lang)
🟠⚫ Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Luiz Henrique), Barella (Frattesi), Çalhanoglu (Sucic), Mkhitaryan (Zielinksi), Dimarco; Bonny (Esposito), Lautaro
