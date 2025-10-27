A FIFPro divulgou nesta segunda-feira (27) a lista dos 26 finalistas ao prêmio Men's World 11 de 2025, que reconhece os melhores jogadores do mundo segundo votação de atletas profissionais. Mais de 20 mil jogadores participaram da eleição, que é considerada a mais representativa entre os prêmios individuais do futebol, por ser decidida exclusivamente por atletas.

A lista deste ano conta com três representantes brasileiros: o goleiro Alisson Becker (Liverpool), o zagueiro Marquinhos (Paris Saint-Germain) e o atacante Raphinha (Barcelona). A ausência mais notada foi a de Vini Jr, destaque do Real Madrid nas últimas temporadas, que ficou fora dos 26 nomes mais votados. Os votos consideram as atuações entre 15 de julho de 2024 e 3 de agosto de 2025, e apenas atletas que disputaram ao menos 30 partidas oficiais no período foram elegíveis.

Raphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Entre os goleiros, Alisson concorre com Thibaut Courtois (Real Madrid) e Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City). Na defesa, o compatriota Marquinhos é um dos 10 finalistas, ao lado de nomes como Virgil van Dijk (Liverpool), Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid) e Achraf Hakimi (PSG).

No meio-campo, aparecem astros como Jude Bellingham, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Pedri e Federico Valverde. Já entre os atacantes, o destaque brasileiro é Raphinha, que concorre com Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo e o jovem Lamine Yamal, do Barcelona.

O Men's World 11 é um dos prêmios mais tradicionais do futebol internacional. Em 2025, a FIFPRO celebra 60 anos de existência, e a cerimônia promete marcar o início de um novo ciclo da entidade, que representa jogadores de mais de 60 países.

Confira os finalistas da FIFPro

Goleiros 🧤

– Alisson Becker (Liverpool, Brasil)

– Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

– Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, Itália)

Defensores 👮

– Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid, Inglaterra)

– Pau Cubarsí (Barcelona, ​​​​Espanha)

– Virgil van Dijk (Liverpool, Holanda)

– Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marrocos)

– Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasil)

– Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

– William Saliba (Arsenal, França)

Meio-campistas 🧠

– Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)

– Kevin De Bruyne (Manchester City/Napoli, Bélgica)

– Luka Modric (Real Madrid / AC Milan, Croácia)

– João Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)

– Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)

– Pedri (Barcelona, ​​​​Espanha)

– Federico Valverde (Real Madrid, Uruguai)

– Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Atacantes 🎯

– Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, França)

– Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

– Kylian Mbappé (Real Madrid, França)

– Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

– Raphinha (Barcelona, ​​​​Brasil)

– Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

– Mohamed Salah (Liverpool, Egito)

– Lamine Yamal (Barcelona, ​​​​Espanha)

O World 11 da FIFPRO será formado pelos 11 jogadores que mais receberam votos em suas respectivas posições. O anúncio final acontecerá no dia 3 de novembro de 2025, às 14h (CET), nas plataformas digitais da entidade.

